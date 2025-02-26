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Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
Три жилых дома повреждены на Кубани при атаке украинских беспилотников, которую отразили над регионом в ночь на среду. Об этом сообщил глава Краснодарского края РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T05:55
2025-02-26T05:55
2025-02-26T06:13
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Три жилых дома повреждены на Кубани при атаке украинских беспилотников, которую отразили над регионом в ночь на среду. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Крое того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом и повредили хозяйственную постройку.Жителям, чье имущество пострадало при атаках, будет оказана помощь в восстановлении, заверил Кондратьев.В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, обстрелы всу, жилье, новости
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
В Краснодарском крае при атаке беспилотников повреждены жилые дома
05:55 26.02.2025 (обновлено: 06:13 26.02.2025)