Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250226/bespilotniki-atakovali-zhilye-doma-na-kubani---chto-izvestno-1144478235.html
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
Три жилых дома повреждены на Кубани при атаке украинских беспилотников, которую отразили над регионом в ночь на среду. Об этом сообщил глава Краснодарского края РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T05:55
2025-02-26T06:13
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
пво
обстрелы всу
жилье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/17/1125048511_0:42:1069:643_1920x0_80_0_0_ec9e78e42f6bc9a1aebce72f680a4f33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Три жилых дома повреждены на Кубани при атаке украинских беспилотников, которую отразили над регионом в ночь на среду. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Крое того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом и повредили хозяйственную постройку.Жителям, чье имущество пострадало при атаках, будет оказана помощь в восстановлении, заверил Кондратьев.В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/17/1125048511_77:0:990:685_1920x0_80_0_0_842d80e95ea886df93fae69f860469ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, обстрелы всу, жилье, новости
Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно

В Краснодарском крае при атаке беспилотников повреждены жилые дома

05:55 26.02.2025 (обновлено: 06:13 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПолиция и МЧС
Полиция и МЧС - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Три жилых дома повреждены на Кубани при атаке украинских беспилотников, которую отразили над регионом в ночь на среду. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили", - написал он в Telegram-канале.
Крое того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом и повредили хозяйственную постройку.
Жителям, чье имущество пострадало при атаках, будет оказана помощь в восстановлении, заверил Кондратьев.
В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КубаньКраснодарский крайВениамин КондратьевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьПВООбстрелы ВСУЖильеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:55Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
05:39На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
00:01Где в Крыму в среду пройдет снег
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
22:30Чудесное спасение кошки Муси и резолюция ООН – главное за день
22:10Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам
22:03Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
21:38В Рособрнадзоре обозначили этапы ЕГЭ в 2025 году
21:15В Севастополе задержан хозяин теплиц с коноплей
20:51В ЕГЭ не увеличат количество заданий на тему войны и спецоперации
20:38Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР
20:18Геройски погиб на Херсонщине: Севастополь простился с бойцом СВО
19:57Антитеррористические учения пройдут в селе под Алуштой
19:45Непогода в Сочи: как работает аэропорт
19:32Рейд в Севастополе открыт
19:26Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:06В Севастополе закрыли рейд
19:06Воздушная тревога звучит в Севастополе
18:55"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го
18:37Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей
Лента новостейМолния