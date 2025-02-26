https://crimea.ria.ru/20250226/bespilotniki-atakovali-zhilye-doma-na-kubani---chto-izvestno-1144478235.html

Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно

Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно

Три жилых дома повреждены на Кубани при атаке украинских беспилотников, которую отразили над регионом в ночь на среду. Об этом сообщил глава Краснодарского края РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T05:55

2025-02-26T05:55

2025-02-26T06:13

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

пво

обстрелы всу

жилье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Три жилых дома повреждены на Кубани при атаке украинских беспилотников, которую отразили над регионом в ночь на среду. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Крое того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом и повредили хозяйственную постройку.Жителям, чье имущество пострадало при атаках, будет оказана помощь в восстановлении, заверил Кондратьев.В ночь на среду в акватории Черного моря на подлете к Севастополю силы ПВО уничтожили четыре вражеских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, пво, обстрелы всу, жилье, новости