https://crimea.ria.ru/20250226/v-sevastopole-zakryli-reyd-1144478597.html

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Севастополе закрыли рейд

Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T06:18

2025-02-26T06:18

2025-02-26T06:19

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

городская среда

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута - автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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