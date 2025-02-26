https://crimea.ria.ru/20250226/v-sevastopole-zakryli-reyd-1144478597.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Севастополе закрыли рейд
Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T06:18
2025-02-26T06:18
2025-02-26T06:19
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347a8cf3ad7bace6eaf0b28a8f13eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута - автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250226/na-podlete-k-sevastopolyu-unichtozheny-chetyre-bespilotnika--1144478354.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ad181b610890ec28850147f5a773a25.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:18 26.02.2025 (обновлено: 06:19 26.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута - автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.
При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.