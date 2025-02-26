Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250226/v-sevastopole-zakryli-reyd-1144478597.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 26.02.2025
В Севастополе закрыли рейд
Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T06:18
2025-02-26T06:19
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347a8cf3ad7bace6eaf0b28a8f13eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута - автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250226/na-podlete-k-sevastopolyu-unichtozheny-chetyre-bespilotnika--1144478354.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ad181b610890ec28850147f5a773a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

06:18 26.02.2025 (обновлено: 06:19 26.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Утром в среду в Севастополе закрыли движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с этим для жителей организована работа компенсационного маршрута - автобусы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.
При этом причина приостановки морского транспорта не сообщается.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
05:39
На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника
08:51Атака ВСУ на Туапсе – как работают школы и детские сады
08:31Пенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 году
08:21Над Кубанью сбили беспилотники
07:56Политолог оценил фактор влияния переговоров с США на выборы в России
07:43Трамп готов к сделке с Россией по редкоземельным металлам
07:2343 беспилотника уничтожены над Крымом, Черным и Азовским морями
07:17Крымский мост открыт для проезда автомобильного транспорта
07:12Симферопольский район в среду частично обесточат
06:46Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
06:45Внести изменения в полис ОСАГО - как сделать и сколько это стоит
06:32Крымский мост закрыли
06:31Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
06:18В Севастополе закрыли рейд
05:55Беспилотники атаковали жилые дома на Кубани - что известно
05:39На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника
00:01Где в Крыму в среду пройдет снег
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
22:30Чудесное спасение кошки Муси и резолюция ООН – главное за день
22:10Киев согласился на сделку с США по редкоземельным металлам
Лента новостейМолния