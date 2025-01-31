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На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте - РИА Новости Крым, 31.01.2025
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
Водитель и пассажир автомобиля Porsche Cayenne погибли при столкновении с деревом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T10:39
2025-01-31T10:39
2025-01-31T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Водитель и пассажир автомобиля Porsche Cayenne погибли при столкновении с деревом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла в ночь на пятницу на трассе Тихорецк – Ленинское Возрождение.Накануне в Сакском районе Крыма водитель автомобиля ВАЗ врезался в разделительное дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Nissan. В результате ДТП погибли оба водителя и ранен пассажир отечественного авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщать о ДТП теперь можно через приложенияПод Судаком машина улетела в кювет и перевернуласьГрузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
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кубань, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, краснодарский край, транспорт, новости
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
На Кубани водитель и пассажир Porsche Cayenne погибли при столкновении с деревом