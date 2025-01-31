Рейтинг@Mail.ru
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250131/na-kubani-porsche-vletel-v-derevo--voditel-i-passazhir-pogibli-na-meste-1143822915.html
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте - РИА Новости Крым, 31.01.2025
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
Водитель и пассажир автомобиля Porsche Cayenne погибли при столкновении с деревом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T10:39
2025-01-31T10:39
кубань
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
краснодарский край
транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143822383_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_05de9b9fd28d15521b82f4f1939030c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Водитель и пассажир автомобиля Porsche Cayenne погибли при столкновении с деревом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла в ночь на пятницу на трассе Тихорецк – Ленинское Возрождение.Накануне в Сакском районе Крыма водитель автомобиля ВАЗ врезался в разделительное дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Nissan. В результате ДТП погибли оба водителя и ранен пассажир отечественного авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщать о ДТП теперь можно через приложенияПод Судаком машина улетела в кювет и перевернуласьГрузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143822383_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e13f2e4ceaa2701efc99cb7f21b4c981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, краснодарский край, транспорт, новости
На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте

На Кубани водитель и пассажир Porsche Cayenne погибли при столкновении с деревом

10:39 31.01.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП с Porsche Cayenne на Кубани
Смертельное ДТП с Porsche Cayenne на Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Водитель и пассажир автомобиля Porsche Cayenne погибли при столкновении с деревом в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что авария произошла в ночь на пятницу на трассе Тихорецк – Ленинское Возрождение.
"29-летний водитель Porsche Cayenne допустил съезд на обочину и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его пассажир, 31-летний житель Тихорецка, погибли на месте ДТП", - сказано в сообщении.
Накануне в Сакском районе Крыма водитель автомобиля ВАЗ врезался в разделительное дорожное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Nissan. В результате ДТП погибли оба водителя и ранен пассажир отечественного авто.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сообщать о ДТП теперь можно через приложения
Под Судаком машина улетела в кювет и перевернулась
Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
 
КубаньГосавтоинспекция КубаниПроисшествияДТПКраснодарский крайТранспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
13:31Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода
13:25Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю
13:06В Севастополе спасли тонущего мужчину
12:43Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием
12:40Армия России освободила Нововасилевку в ДНР
12:39Лечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугу
12:07ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые
11:56Полмиллиона водителей не хватает в сфере перевозок в России
11:41Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора
11:33Крымчанка в пылу ссоры задушила знакомую
11:20В Сочи загорелся лес
11:13Геноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине
10:52Десять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на больницу в Горловке
10:45Начальник Генштаба наградил бойцов группировки "Восток"
10:39На Кубани Porsche влетел в дерево – водитель и пассажир погибли на месте
10:22Мазут в Черном море: ситуация в Крыму и на Кубани
10:15В Крыму ВАЗ влетел в отбойник и смял иномарку – погибли два человека
10:05В МИД рассказали о погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне
09:43Две женщины и ребенок заблудились вечером в горах на ЮБК
Лента новостейМолния