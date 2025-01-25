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Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
Один человек пострадал в жутком ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД Кубани. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T17:40
2025-01-25T17:40
2025-01-25T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в жутком ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД Кубани.Отмечается, что авария произошла в субботу около 15:15 на трассе Краснодар–Темрюк–Кропоткин в станице Старокорсунской города Краснодара.В ДТП пострадала женщина-водитель Hyundai Solaris. Она доставлена в больницу с различными травмами. Еще одно резонансное ДТП произошло в субботу на трассе Ялта – Севастополь. Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути, водитель госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
В Краснодаре грузовик протаранил три машины, въехал в кафе и опрокинулся
17:40 25.01.2025 (обновлено: 17:42 25.01.2025)