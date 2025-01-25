https://crimea.ria.ru/20250125/gruzovik-smyal-tri-legkovushki-i-vletel-v-pridorozhnoe-kafe-v-krasnodare-1143657979.html

Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре

Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре

Один человек пострадал в жутком ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД Кубани. РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T17:40

2025-01-25T17:40

2025-01-25T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в жутком ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей в Краснодаре. Об этом сообщили в краевом МВД Кубани.Отмечается, что авария произошла в субботу около 15:15 на трассе Краснодар–Темрюк–Кропоткин в станице Старокорсунской города Краснодара.В ДТП пострадала женщина-водитель Hyundai Solaris. Она доставлена в больницу с различными травмами. Еще одно резонансное ДТП произошло в субботу на трассе Ялта – Севастополь. Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути, водитель госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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