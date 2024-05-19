https://crimea.ria.ru/20240519/pri-atake-drona-vsu-v-khersonskoy-oblasti-raneny-16-chelovek-1137390845.html

При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек

При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек - РИА Новости Крым, 19.05.2024

При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек

У пострадавших в результате атаки украинского дрона на автобус с гражданскими людьми в поселке Раденск Алешкинского округа диагностированы контузии и легкие... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T11:22

2024-05-19T11:22

2024-05-19T11:23

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. У пострадавших в результате атаки украинского дрона на автобус с гражданскими людьми в поселке Раденск Алешкинского округа диагностированы контузии и легкие ранения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.В воскресенье украинский дрон атаковал автобус с приехавшими на уборку клубники людьми из Скадовского района. Предварительно сообщалось об одном погибшем и большом числе пострадавших.Помощь раненым была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась, добавил он.Украинские боевики регулярно атакуют новые регионы России, целенаправленно бьют по гражданским автомобилям и жилому сектору. Накануне в результате ракетного обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских террористов в Скадовске разрушен индивидуальный жилой дом. В результате ранения различной степени тяжести получили 11 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены в Херсонской области при обстреле ВСУ из HIMARSПри атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный жительМама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, общество, новости