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При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек
При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек - РИА Новости Крым, 19.05.2024
При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек
У пострадавших в результате атаки украинского дрона на автобус с гражданскими людьми в поселке Раденск Алешкинского округа диагностированы контузии и легкие... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T11:22
2024-05-19T11:23
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. У пострадавших в результате атаки украинского дрона на автобус с гражданскими людьми в поселке Раденск Алешкинского округа диагностированы контузии и легкие ранения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.В воскресенье украинский дрон атаковал автобус с приехавшими на уборку клубники людьми из Скадовского района. Предварительно сообщалось об одном погибшем и большом числе пострадавших.Помощь раненым была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась, добавил он.Украинские боевики регулярно атакуют новые регионы России, целенаправленно бьют по гражданским автомобилям и жилому сектору. Накануне в результате ракетного обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских террористов в Скадовске разрушен индивидуальный жилой дом. В результате ранения различной степени тяжести получили 11 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены в Херсонской области при обстреле ВСУ из HIMARSПри атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный жительМама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, общество, новости
При атаке дрона ВСУ в Херсонской области ранены 16 человек

16 человек пострадали при атаке дрона ВСУ по автобусу в Херсонской области – власти

11:22 19.05.2024 (обновлено: 11:23 19.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. У пострадавших в результате атаки украинского дрона на автобус с гражданскими людьми в поселке Раденск Алешкинского округа диагностированы контузии и легкие ранения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
В воскресенье украинский дрон атаковал автобус с приехавшими на уборку клубники людьми из Скадовского района. Предварительно сообщалось об одном погибшем и большом числе пострадавших.

"Всего ехали 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и легкие ранения", - сообщил собеседник.

Помощь раненым была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась, добавил он.
Украинские боевики регулярно атакуют новые регионы России, целенаправленно бьют по гражданским автомобилям и жилому сектору. Накануне в результате ракетного обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских террористов в Скадовске разрушен индивидуальный жилой дом. В результате ранения различной степени тяжести получили 11 человек.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новые регионы РоссииОбществоНовости
 
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