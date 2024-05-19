https://crimea.ria.ru/20240519/dron-vsu-udaril-po-avtobusu-s-lyudmi-v-khersonskoy-oblasti---est-pogibshiy-1137390320.html
Дрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший
Дрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Дрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший
Один человек погиб в результате атаки украинского дрона на автобус с людьми в Алешкинском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T10:53
2024-05-19T10:53
2024-05-19T11:05
владимир сальдо
херсонская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
взрыв
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате атаки украинского дрона на автобус с людьми в Алешкинском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, инцидент произошел в селе Раденск Алешкинского муниципальноо округа. В автобусе находились люди, которые прибыли из Скадовского района области на уборку урожая клубники.Украинские боевики регулярно атакуют новые регионы России, целенаправленно бьют по гражданским автомобилям и жилому сектору. Накануне в результате ракетного обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских террористов в Скадовске разрушен индивидуальный жилой дом. В результате ранения различной степени тяжести получили 11 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека ранены в Херсонской области при обстреле ВСУ из HIMARSПри атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный жительМама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, взрыв, новости, новые регионы россии
Дрон ВСУ ударил по автобусу с людьми в Херсонской области - есть погибший
Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на автобус с людьми в Херсонской области - Сальдо
10:53 19.05.2024 (обновлено: 11:05 19.05.2024)