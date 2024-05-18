https://crimea.ria.ru/20240518/pri-atake-vsu-na-kurskuyu-oblast-pogib-mirnyy-zhitel-1137378697.html

При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель

При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 18.05.2024

При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель

Украинский дрон атаковал в Курской области машину коммунального предприятия, один сотрудник скончался, еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщил врио РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T11:54

2024-05-18T11:54

2024-05-18T12:04

курск

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

курская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал в Курской области машину коммунального предприятия, один сотрудник скончался, еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Еще один сотрудник получил осколочное ранение. После оказания первой помощи его госпитализируют в центральную районную больницу. Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось. Также один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.

курск

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия