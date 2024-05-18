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При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель
При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 18.05.2024
При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель
Украинский дрон атаковал в Курской области машину коммунального предприятия, один сотрудник скончался, еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщил врио РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T11:54
2024-05-18T12:04
курск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
курская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал в Курской области машину коммунального предприятия, один сотрудник скончался, еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Еще один сотрудник получил осколочное ранение. После оказания первой помощи его госпитализируют в центральную районную больницу. Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось. Также один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.
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Новости
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РИА Новости Крым
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курск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель

При атаке ВСУ на Курскую область погиб мирный житель

11:54 18.05.2024 (обновлено: 12:04 18.05.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Украинский дрон атаковал в Курской области машину коммунального предприятия, один сотрудник скончался, еще один получил осколочное ранение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"В деревне Городище Рыльского района украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Еще один сотрудник получил осколочное ранение. После оказания первой помощи его госпитализируют в центральную районную больницу.
Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
Также один мирный житель погиб и еще один ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.
 
КурскОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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