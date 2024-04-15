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В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом
В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом
В понедельник в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владислава Витальевича Эйхвальда. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T15:54
2024-04-15T15:54
2024-04-15T15:54
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владислава Витальевича Эйхвальда. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Владислав Витальевич родился в Узбекистане, вырос и окончил среднюю школу в Куйбышеве (Самаре). После прошел срочную военную службу. Работал в органах МВД. В 2013 году переехал в Севастополь, проходил военную службу по контракту на кораблях Черноморского флота.После начала СВО по его личной просьбе был направлен в зону проведения специальной военной операции. Знал, что его опыт и умения нужны на передовой. Службу проходил в подразделении морской пехоты.Владислав Витальевич геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем БаулинымВ Керчи простились с героем спецоперации Андреем ЛапинымВ Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, общество, утраты
В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом
В Севастополе простились с командиром десантно-штурмовой роты Владиславом Эйхвальдом
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владислава Витальевича Эйхвальда. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Владислав Витальевич родился в Узбекистане, вырос и окончил среднюю школу в Куйбышеве (Самаре). После прошел срочную военную службу. Работал в органах МВД. В 2013 году переехал в Севастополь, проходил военную службу по контракту на кораблях Черноморского флота.
После начала СВО по его личной просьбе был направлен в зону проведения специальной военной операции. Знал, что его опыт и умения нужны на передовой. Службу проходил в подразделении морской пехоты.
"Владислав Эйхвальд воевал умело, грамотно, инициативно выполнял все задачи, поставленные командованием. Пользовался заслуженным авторитетом у своих боевых товарищей и командования. За умелое руководство боевыми действиями личного состава подразделения получил офицерское звание", – написал в свое Telegram-канале Развожаев.
Владислав Витальевич геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.
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