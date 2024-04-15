https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-vladislavom-eykhvaldom-1136566472.html

В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом

В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Севастополе простились с героем СВО Владиславом Эйхвальдом

В понедельник в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владислава Витальевича Эйхвальда. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T15:54

2024-04-15T15:54

2024-04-15T15:54

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владислава Витальевича Эйхвальда. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Владислав Витальевич родился в Узбекистане, вырос и окончил среднюю школу в Куйбышеве (Самаре). После прошел срочную военную службу. Работал в органах МВД. В 2013 году переехал в Севастополь, проходил военную службу по контракту на кораблях Черноморского флота.После начала СВО по его личной просьбе был направлен в зону проведения специальной военной операции. Знал, что его опыт и умения нужны на передовой. Службу проходил в подразделении морской пехоты.Владислав Витальевич геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим героем СВО Алексеем БаулинымВ Керчи простились с героем спецоперации Андреем ЛапинымВ Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, общество, утраты