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В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым
В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым
В Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Витальевичем Усольцевым. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T14:28
2024-03-28T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Витальевичем Усольцевым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Денис Витальевич родился в Севастополе в семье военнослужащего. Учился в школе №9, затем вместе с родителями переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.Около 10 лет Денис Витальевич прослужил по контракту в соединении подводных лодок в Вилючинске, получил хорошую военную подготовку. Осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Службу проходил в морской пехоте на Донецком направлении.Будучи прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, воевал умело и инициативно, был дважды ранен и дважды контужен, но возвращался в свое подразделение.За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач был награжден орденом Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием ДобрицкимБыл предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районеМемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, утраты, севастополь, новости сво, новости крыма, крым, армия и флот, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

Награжден орденом Мужества: в Севастополе простились с Денисом Усольцевым

14:28 28.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевДенис Усольцев
Денис Усольцев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Витальевичем Усольцевым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Денис Витальевич Усольцев геройски погиб в результате вражеской ракетной атаки в районе Еленовки Донецкой народной республики", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, Денис Витальевич родился в Севастополе в семье военнослужащего. Учился в школе №9, затем вместе с родителями переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.
Около 10 лет Денис Витальевич прослужил по контракту в соединении подводных лодок в Вилючинске, получил хорошую военную подготовку. Осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Службу проходил в морской пехоте на Донецком направлении.
Будучи прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, воевал умело и инициативно, был дважды ранен и дважды контужен, но возвращался в свое подразделение.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач был награжден орденом Мужества.
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Михаил РазвожаевУтратыСевастопольНовости СВОНовости КрымаКрымАрмия и флотДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
 
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