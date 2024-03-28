https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-denisom-usoltsevym-1136107959.html

В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

В Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Витальевичем Усольцевым. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T14:28

2024-03-28T14:28

2024-03-28T14:28

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договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Витальевичем Усольцевым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, Денис Витальевич родился в Севастополе в семье военнослужащего. Учился в школе №9, затем вместе с родителями переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.Около 10 лет Денис Витальевич прослужил по контракту в соединении подводных лодок в Вилючинске, получил хорошую военную подготовку. Осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Службу проходил в морской пехоте на Донецком направлении.Будучи прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, воевал умело и инициативно, был дважды ранен и дважды контужен, но возвращался в свое подразделение.За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач был награжден орденом Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героем СВО Дмитрием ДобрицкимБыл предан Родине: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районеМемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, утраты, севастополь, новости сво, новости крыма, крым, армия и флот, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)