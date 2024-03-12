https://crimea.ria.ru/20240312/memorialnyy-znak-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-feodosii-1135584665.html

Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии

Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии

В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО, гвардии младшему сержанту Дмитрию Нестерову. Об этом сообщил депутат Феодосийского городского совета,... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T14:20

2024-03-12T14:20

2024-03-12T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО, гвардии младшему сержанту Дмитрию Нестерову. Об этом сообщил депутат Феодосийского городского совета, член волонтерского движения "Феодосия Zа Победу" Сельвер Аблаев.Дмитрий Нестеров вырос и учился в Феодосии, окончил Керченское высшее морское профессиональное училище, неоднократно становился чемпионом футбольных соревнований. Отслужив в армии, остался в рядах Вооруженных сил. В отряде разведчиков в Херсонской области находился с начала СВО. 25 июня в результате попадания снаряда HIMARS получил смертельное ранение."Сослуживцы запомнили Дмитрия как добросовестного человека, его ценили за порядочность и стремление помочь. За мужество и проявленный героизм Дмитрий Евгеньевич Нестеров награжден медалью "За отвагу" и Орденом Мужества посмертно", - добавил Аблаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, герои сво, общество, подвиги героев, утраты, крым, новости крыма