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Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО, гвардии младшему сержанту Дмитрию Нестерову. Об этом сообщил депутат Феодосийского городского совета,... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:20
2024-03-12T14:20
2024-03-12T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО, гвардии младшему сержанту Дмитрию Нестерову. Об этом сообщил депутат Феодосийского городского совета, член волонтерского движения "Феодосия Zа Победу" Сельвер Аблаев.Дмитрий Нестеров вырос и учился в Феодосии, окончил Керченское высшее морское профессиональное училище, неоднократно становился чемпионом футбольных соревнований. Отслужив в армии, остался в рядах Вооруженных сил. В отряде разведчиков в Херсонской области находился с начала СВО. 25 июня в результате попадания снаряда HIMARS получил смертельное ранение."Сослуживцы запомнили Дмитрия как добросовестного человека, его ценили за порядочность и стремление помочь. За мужество и проявленный героизм Дмитрий Евгеньевич Нестеров награжден медалью "За отвагу" и Орденом Мужества посмертно", - добавил Аблаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым"Иду защищать Севастополь": город простился с героями СВО"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории
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феодосия, герои сво, общество, подвиги героев, утраты, крым, новости крыма
Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
В Феодосии открыли памятную доску герою СВО Дмитрию Нестерову
14:20 12.03.2024 (обновлено: 15:34 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО, гвардии младшему сержанту Дмитрию Нестерову. Об этом сообщил депутат Феодосийского городского совета, член волонтерского движения "Феодосия Zа Победу" Сельвер Аблаев.
"Сегодня в Феодосии у входа в школу №14 открыли памятную мемориальную доску Дмитрию Евгеньевичу Нестерову - гвардии младшему сержанту 56 гвардейского ДШП, погибшему в зоне проведения специальной военной операции", - написал Аблаев в своем Telegram-канале.
Дмитрий Нестеров вырос и учился в Феодосии, окончил Керченское высшее морское профессиональное училище, неоднократно становился чемпионом футбольных соревнований. Отслужив в армии, остался в рядах Вооруженных сил. В отряде разведчиков в Херсонской области находился с начала СВО. 25 июня в результате попадания снаряда HIMARS получил смертельное ранение.
"Сослуживцы запомнили Дмитрия как добросовестного человека, его ценили за порядочность и стремление помочь. За мужество и проявленный героизм Дмитрий Евгеньевич Нестеров награжден медалью "За отвагу" и Орденом Мужества посмертно", - добавил Аблаев.
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