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Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым
Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым
В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Вячеславом Зверевым. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T13:30
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севастополь
михаил развожаев
утраты
общество
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Вячеславом Зверевым. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, мужчина родился в Севастополе в семье военнослужащего. После школы пошел учиться в финансово-экономический институт. Но всегда мечтал о военной службе и пошел служить."Срочную службу Вячеслав прошел в Новороссийской ВМБ, затем окончил школу мичманов в Севастополе и продолжил службу в частях и соединении ракетных катеров ЧФ", - сообщил Михаил Развожаев.Вячеслав Зверев был патриотом России. Он, по словам губернатора, активно поддержал события Русской весны. А в конце 2023 года подписал новый контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения СВО.В конце февраля в Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации: рядовым Евгением Бобровничим и гвардии младшим сержантом Владиславом Михайлечко.Читайте также на РИА Новости Крым:Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииМемориальные доски в память о погибших героях СВО открыли в Керчи
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, утраты, общество, герои сво, донецкая народная республика (днр)
Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом Зверевым

В Севастополе простились с погибшим при выполнении боевой задачи в ДНР Вячеславом Зверевым

13:30 02.03.2024 (обновлено: 13:31 02.03.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с погибшим при выполнении боевой задачи в ДНР Вячеславом Зверевым
В Севастополе простились с погибшим при выполнении боевой задачи в ДНР Вячеславом Зверевым
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Вячеславом Зверевым. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"Вячеслав Зверев геройски погиб при выполнении боевой задачи в районе Новомихайловки ДНР", - говорится в сообщении.

По информации губернатора, мужчина родился в Севастополе в семье военнослужащего. После школы пошел учиться в финансово-экономический институт. Но всегда мечтал о военной службе и пошел служить.
"Срочную службу Вячеслав прошел в Новороссийской ВМБ, затем окончил школу мичманов в Севастополе и продолжил службу в частях и соединении ракетных катеров ЧФ", - сообщил Михаил Развожаев.
Вячеслав Зверев был патриотом России. Он, по словам губернатора, активно поддержал события Русской весны. А в конце 2023 года подписал новый контракт с Вооруженными силами РФ и был направлен в зону проведения СВО.
В конце февраля в Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации: рядовым Евгением Бобровничим и гвардии младшим сержантом Владиславом Михайлечко.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыОбществоГерои СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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