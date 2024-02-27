https://crimea.ria.ru/20240227/shel-do-kontsa-memorial-geroyu-svo-otkryt-v-krasnogvardeyskom-rayone-1135254292.html
Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T17:10
2024-02-27T17:10
2024-02-27T17:10
крым
красногвардейский район
общество
утраты
герои сво
василий грабован
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135253921_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9335ecdefc011bad54be23610559aace.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован.Он также отметил, что мемориальный знак станет напоминанием молодому поколению о тех, кто отдал свои жизни за наш мир и свободу в борьбе с нацизмом."Специальная военная операция и события на Украине обязательно войдут в историю, как и наши герои, как Александр. Он — достойный сын своей Отчизны: шел до конца ни отступив, ни на шаг!" - констатировал глава районной администрации.Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с героем СВО Александром ПетренкоС героем СВО простились в Раздольненском районе КрымаСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВО
крым
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135253921_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_4eec98a1eee88d6a023357a5665ab64f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, красногвардейский район, общество, утраты, герои сво, василий грабован
Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
В Красногвардейском районе Крыма открыт мемориал в память героя СВО Александра Опанасюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован.
"В память о нашем земляке Александре Опанасюке, участнике СВО, погибшем при исполнении воинского долга, открыли мемориальную доску в Марьяновской школе, где он учился. Это гранитная память о верности воинской присяге, преданности Отчизне, чести и достоинстве", - написал Грабован в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что мемориальный знак станет напоминанием молодому поколению о тех, кто отдал свои жизни за наш мир и свободу в борьбе с нацизмом.
"Специальная военная операция и события на Украине обязательно войдут в историю, как и наши герои, как Александр. Он — достойный сын своей Отчизны: шел до конца ни отступив, ни на шаг!" - констатировал глава районной администрации.
Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина
у часовни святого великомученика Георгия Победоносца.
Читайте также на РИА Новости Крым: