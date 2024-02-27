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Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе
В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T17:10
2024-02-27T17:10
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красногвардейский район
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утраты
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован.Он также отметил, что мемориальный знак станет напоминанием молодому поколению о тех, кто отдал свои жизни за наш мир и свободу в борьбе с нацизмом."Специальная военная операция и события на Украине обязательно войдут в историю, как и наши герои, как Александр. Он — достойный сын своей Отчизны: шел до конца ни отступив, ни на шаг!" - констатировал глава районной администрации.Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с героем СВО Александром ПетренкоС героем СВО простились в Раздольненском районе КрымаСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВО
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крым, красногвардейский район, общество, утраты, герои сво, василий грабован
Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Крыма открыт мемориал в память героя СВО Александра Опанасюка

17:10 27.02.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Красногвардейского района Василия ГрабованаВ Красногвардейском районе Крыма открыт памятный знак в честь героя СВО Александра Опанасюка
В Красногвардейском районе Крыма открыт памятный знак в честь героя СВО Александра Опанасюка
© Telegram-канал главы администрации Красногвардейского района Василия Грабована
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован.
"В память о нашем земляке Александре Опанасюке, участнике СВО, погибшем при исполнении воинского долга, открыли мемориальную доску в Марьяновской школе, где он учился. Это гранитная память о верности воинской присяге, преданности Отчизне, чести и достоинстве", - написал Грабован в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что мемориальный знак станет напоминанием молодому поколению о тех, кто отдал свои жизни за наш мир и свободу в борьбе с нацизмом.
"Специальная военная операция и события на Украине обязательно войдут в историю, как и наши герои, как Александр. Он — достойный сын своей Отчизны: шел до конца ни отступив, ни на шаг!" - констатировал глава районной администрации.
Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца.
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КрымКрасногвардейский районОбществоУтратыГерои СВОВасилий Грабован
 
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