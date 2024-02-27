https://crimea.ria.ru/20240227/shel-do-kontsa-memorial-geroyu-svo-otkryt-v-krasnogvardeyskom-rayone-1135254292.html

Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе

Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Шел до конца: мемориал герою СВО открыт в Красногвардейском районе

В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T17:10

2024-02-27T17:10

2024-02-27T17:10

крым

красногвардейский район

общество

утраты

герои сво

василий грабован

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. В Марьяновской школе Красногвардейского района Крыма открыли мемориал в честь погибшего героя спецоперации Александра Опанасюка. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Грабован.Он также отметил, что мемориальный знак станет напоминанием молодому поколению о тех, кто отдал свои жизни за наш мир и свободу в борьбе с нацизмом."Специальная военная операция и события на Украине обязательно войдут в историю, как и наши герои, как Александр. Он — достойный сын своей Отчизны: шел до конца ни отступив, ни на шаг!" - констатировал глава районной администрации.Обелиск погибшим героям СВО открыли ранее в евпаторийском сквере Пушкина у часовни святого великомученика Георгия Победоносца. Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште простились с героем СВО Александром ПетренкоС героем СВО простились в Раздольненском районе КрымаСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВО

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крым, красногвардейский район, общество, утраты, герои сво, василий грабован