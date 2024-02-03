https://crimea.ria.ru/20240203/s-geroem-svo-prostilis-v-razdolnenskom-rayone-kryma-1134666194.html

С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма

С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2024

С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма

В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Павла Корепина. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник. РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T14:21

2024-02-03T14:21

2024-02-03T14:23

раздольненский район крыма

память

утраты

денис олейник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Павла Корепина. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Глава администрации рассказал, что Павел был ответственным, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь и оказать поддержку.Накануне в Евпатории простились с десантником Александром Пшеничным. Он погиб, защищая Родину в составе десантно-штурмовой бригады ВДВ в зоне проведения спецоперации. Во вторник в Керчи проводили в последний пусть Александра Фандюшина, погибшего в Запорожской области. В понедельник в Севастополе и Бахчисарае простились с бойцами, погибшими в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районеПамятную доску в честь героя СВО открыли в СимферополеВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО

раздольненский район крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раздольненский район крыма, память, утраты, денис олейник