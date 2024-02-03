С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма
В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО Павлом Корепиным
14:21 03.02.2024 (обновлено: 14:23 03.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Павла Корепина. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.
"Трагическая новость пришла в Раздольненский район. В ходе проведения СВО погиб наш земляк, ученик МБОУ "Орловская школа-детский сад" Корепин Павел Павлович", – написал Олейник в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаПавел Корепин
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
Павел Корепин
Глава администрации рассказал, что Павел был ответственным, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь и оказать поддержку.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Сил семье пережить это горе... Скорблю вместе с вами. Вечная память нашему Герою и всем, кто сложил головы, защищая нашу Родину... Вечная слава всем, кто и в эту минуту приближает нашу общую Победу!" – написал Олейник.
Накануне в Евпатории простились с десантником Александром Пшеничным. Он погиб, защищая Родину в составе десантно-штурмовой бригады ВДВ в зоне проведения спецоперации. Во вторник в Керчи проводили в последний пусть Александра Фандюшина, погибшего в Запорожской области. В понедельник в Севастополе и Бахчисарае простились с бойцами, погибшими в зоне проведения спецоперации.
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