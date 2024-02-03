Рейтинг@Mail.ru
С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240203/s-geroem-svo-prostilis-v-razdolnenskom-rayone-kryma-1134666194.html
С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма
С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2024
С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма
В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Павла Корепина. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T14:21
2024-02-03T14:23
раздольненский район крыма
память
утраты
денис олейник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27b02a8695eff25077e747d7dbecf8a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Павла Корепина. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.Глава администрации рассказал, что Павел был ответственным, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь и оказать поддержку.Накануне в Евпатории простились с десантником Александром Пшеничным. Он погиб, защищая Родину в составе десантно-штурмовой бригады ВДВ в зоне проведения спецоперации. Во вторник в Керчи проводили в последний пусть Александра Фандюшина, погибшего в Запорожской области. В понедельник в Севастополе и Бахчисарае простились с бойцами, погибшими в зоне проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районеПамятную доску в честь героя СВО открыли в СимферополеВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_89c9d3e382e74cca9d6650d4584fc670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
раздольненский район крыма, память, утраты, денис олейник
С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма

В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО Павлом Корепиным

14:21 03.02.2024 (обновлено: 14:23 03.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Павла Корепина. Об этом сообщил глава администрации района Денис Олейник.

"Трагическая новость пришла в Раздольненский район. В ходе проведения СВО погиб наш земляк, ученик МБОУ "Орловская школа-детский сад" Корепин Павел Павлович", – написал Олейник в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса ОлейникаПавел Корепин
Павел Корепин
© Telegram-канал главы Раздольненского района Дениса Олейника
Павел Корепин
Глава администрации рассказал, что Павел был ответственным, добрым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь и оказать поддержку.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Сил семье пережить это горе... Скорблю вместе с вами. Вечная память нашему Герою и всем, кто сложил головы, защищая нашу Родину... Вечная слава всем, кто и в эту минуту приближает нашу общую Победу!" – написал Олейник.

Накануне в Евпатории простились с десантником Александром Пшеничным. Он погиб, защищая Родину в составе десантно-штурмовой бригады ВДВ в зоне проведения спецоперации. Во вторник в Керчи проводили в последний пусть Александра Фандюшина, погибшего в Запорожской области. В понедельник в Севастополе и Бахчисарае простились с бойцами, погибшими в зоне проведения спецоперации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе
В Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
Раздольненский район КрымаПамятьУтратыДенис Олейник
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54В Севастополе останавливают рейд
16:27Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды
16:07В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю
15:49Новое землетрясение на границе Китая и Киргизии – что известно
15:30ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО
15:15По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
14:53370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
14:21С героем СВО простились в Раздольненском районе Крыма
13:58Базовых станций становится больше: что с мобильной связью на Херсонщине
13:34При атаке на Белгородскую область поврежден инфраструктурный объект связи
13:13Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду
12:40Демилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил Данилов
12:13Новые атаки на Херсонщину: боевики ВСУ ударили по мирным
11:50Образ российской пропаганды: ПЦУ исключила Александра Невского из святых
11:2350 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС
10:43Без света, воды и тепла: веерные отключения введены в Кривом Роге
10:22В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают
10:10Землетрясение на Кубани: сейсмолог о возможных афтершоках
09:38В Симферополе высадят 40 тысяч цветов
09:02Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза
Лента новостейМолния