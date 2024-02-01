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Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе
В Красногвардейском районе Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Владимира Лейченко. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T08:44
2024-02-01T08:44
2024-02-01T08:50
красногвардейский район
память
утраты
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Владимира Лейченко. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Односельчане, друзья и педагоги отзываются о Владимире как о доброжелательном, отзывчивом, всегда готовом прийти на помощь и уважительно относящимся к старшим человеком. Он со всей ответственностью подходил к военной службе, был грамотным и дисциплинированным, положительным примером для боевых товарищей.Мемориальный знак размещен на фасаде Мускатновской школы, в которой учился погибший боец. Ранее указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Владимир Лейченко был награжден орденом Мужества посмертно.В Коктебеле ранее установили памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова.В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героев СВО в местной школе.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятную доску в честь героя СВО открыли в СимферополеВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
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красногвардейский район, память, утраты, герои сво
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе
Памятную доску герою СВО Владимиру Лейченко открыли в Красногвардейском районе Крыма
08:44 01.02.2024 (обновлено: 08:50 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Владимира Лейченко. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.
"В Мускатновской школе открыли мемориальную доску Владимиру Лейченко, погибшему при исполнении воинского долга, – сообщил Грабован. – Ему было всего 22 года, когда трагически оборвалась его жизнь. Он не успел до конца воплотить все намеченные планы в жизнь, успел лишь выполнить свой воинский и гражданский долг до конца по защите Родины и нас с вами, чтобы мы смогли воплотить свои мечты".
Односельчане, друзья и педагоги отзываются о Владимире как о доброжелательном, отзывчивом, всегда готовом прийти на помощь и уважительно относящимся к старшим человеком. Он со всей ответственностью подходил к военной службе, был грамотным и дисциплинированным, положительным примером для боевых товарищей.
"Если мне не придет повестка, я сам пойду" – такие слова были Владимира маме, – добавил Грабован. – Низкий поклон родителям. Вечная память Герою".
Мемориальный знак размещен на фасаде Мускатновской школы, в которой учился погибший боец. Ранее указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Владимир Лейченко был награжден орденом Мужества посмертно.
В Коктебеле ранее установили памятный знак
в честь героя спецоперации Сергея Шушунова.
В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак
в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героев СВО в местной школе.
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