https://crimea.ria.ru/20240201/pamyatnuyu-dosku-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-krasnogvardeyskom-rayone-1134604187.html

Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе

Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Памятную доску в честь героя СВО открыли в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Владимира Лейченко. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T08:44

2024-02-01T08:44

2024-02-01T08:50

красногвардейский район

память

утраты

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Владимира Лейченко. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Односельчане, друзья и педагоги отзываются о Владимире как о доброжелательном, отзывчивом, всегда готовом прийти на помощь и уважительно относящимся к старшим человеком. Он со всей ответственностью подходил к военной службе, был грамотным и дисциплинированным, положительным примером для боевых товарищей.Мемориальный знак размещен на фасаде Мускатновской школы, в которой учился погибший боец. Ранее указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Владимир Лейченко был награжден орденом Мужества посмертно.В Коктебеле ранее установили памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова.В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героев СВО в местной школе.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятную доску в честь героя СВО открыли в СимферополеВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО

красногвардейский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногвардейский район, память, утраты, герои сво