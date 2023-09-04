https://crimea.ria.ru/20230904/v-yalte-otkryli-vosem-memorialnykh-dosok-geroyam-svo-1131151723.html

В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО

В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО - РИА Новости Крым, 04.09.2023

В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО

В школах Ялты открыты мемориальные доски восьми погибшим героям спецоперации, сообщила в понедельник мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T19:46

2023-09-04T19:46

2023-09-04T19:46

ялта

подвиги героев

янина павленко

крым

новости крыма

новости сво

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131159978_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a35d56d0fff53d550c95849fc0bc7a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В школах Ялты открыты мемориальные доски восьми погибшим героям спецоперации, сообщила в понедельник мэр города Янина Павленко."Побывала в "девятке", где увековечили память двух ее бывших учеников – Ильи Еремина и Альберта Дрыгина. Служивший по контракту в Росгвардии ефрейтор Илья Еремин погиб 11 марта 2022 года в Николаевской области. Командира реактивного взвода артиллериста Альберта Дрыгина не стало 5 июня того же года – он попал под обстрел из HIMARS в ЛНР. У обоих были большие планы на жизнь, которая только начиналась, и оба не дрогнули, когда понадобилось защищать Родину", - написала глава ялтинской администрации в своем Telegram-канале.Также, по ее словам, мемориальные знаки появились на фасаде четвертой школы - в честь Павла Винокурова и Вениамина Косилова, на здании школы №12 - в память о Егоре Шкребеце, во второй алупксинской школе увековечили им Леонида Савина, в краснокаменской - Алексея Мурашкина, в ялтинской школе №10 - Александра Должанова."Имена каждого – навсегда в сердцах ялтинцев.... Помним, гордимся, и верим, что Победа обязательно будет за нами", - написала Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВОЧетверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОКерчь простилась с погибшим героем СВО

https://crimea.ria.ru/20230830/chetvero-boytsov-iz-sevastopolya-udostoeny-gosnagrad-za-geroizm-v-zone-svo-1131048982.html

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, подвиги героев, янина павленко, крым, новости крыма, новости сво, общество