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В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО
В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО
В школах Ялты открыты мемориальные доски восьми погибшим героям спецоперации, сообщила в понедельник мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T19:46
2023-09-04T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В школах Ялты открыты мемориальные доски восьми погибшим героям спецоперации, сообщила в понедельник мэр города Янина Павленко."Побывала в "девятке", где увековечили память двух ее бывших учеников – Ильи Еремина и Альберта Дрыгина. Служивший по контракту в Росгвардии ефрейтор Илья Еремин погиб 11 марта 2022 года в Николаевской области. Командира реактивного взвода артиллериста Альберта Дрыгина не стало 5 июня того же года – он попал под обстрел из HIMARS в ЛНР. У обоих были большие планы на жизнь, которая только начиналась, и оба не дрогнули, когда понадобилось защищать Родину", - написала глава ялтинской администрации в своем Telegram-канале.Также, по ее словам, мемориальные знаки появились на фасаде четвертой школы - в честь Павла Винокурова и Вениамина Косилова, на здании школы №12 - в память о Егоре Шкребеце, во второй алупксинской школе увековечили им Леонида Савина, в краснокаменской - Алексея Мурашкина, в ялтинской школе №10 - Александра Должанова."Имена каждого – навсегда в сердцах ялтинцев.... Помним, гордимся, и верим, что Победа обязательно будет за нами", - написала Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВОЧетверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОКерчь простилась с погибшим героем СВО
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ялта, подвиги героев, янина павленко, крым, новости крыма, новости сво, общество
В Ялте открыли восемь мемориальных досок героям СВО

Мэр Ялты Павленко: на фасадах школ появились памятные доски погибшим героям СВО

19:46 04.09.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоНа фасадах ялтинских школ появились памятные доски погибшим героям СВО
На фасадах ялтинских школ появились памятные доски погибшим героям СВО
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В школах Ялты открыты мемориальные доски восьми погибшим героям спецоперации, сообщила в понедельник мэр города Янина Павленко.
"Побывала в "девятке", где увековечили память двух ее бывших учеников – Ильи Еремина и Альберта Дрыгина. Служивший по контракту в Росгвардии ефрейтор Илья Еремин погиб 11 марта 2022 года в Николаевской области. Командира реактивного взвода артиллериста Альберта Дрыгина не стало 5 июня того же года – он попал под обстрел из HIMARS в ЛНР. У обоих были большие планы на жизнь, которая только начиналась, и оба не дрогнули, когда понадобилось защищать Родину", - написала глава ялтинской администрации в своем Telegram-канале.
Также, по ее словам, мемориальные знаки появились на фасаде четвертой школы - в честь Павла Винокурова и Вениамина Косилова, на здании школы №12 - в память о Егоре Шкребеце, во второй алупксинской школе увековечили им Леонида Савина, в краснокаменской - Алексея Мурашкина, в ялтинской школе №10 - Александра Должанова.
"Имена каждого – навсегда в сердцах ялтинцев.... Помним, гордимся, и верим, что Победа обязательно будет за нами", - написала Павленко.
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