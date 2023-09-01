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Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО
Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО
В Армянске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим Василием Ковтуном. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T19:16
2023-09-01T19:16
2023-09-01T19:16
утраты
армянск
новости сво
василий телиженко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Армянске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим Василием Ковтуном. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Ранее, 29 августа, в Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным.Также сообщалось, что 24 августа в Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром НаумкинымВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВОПогибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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утраты, армянск, новости сво, василий телиженко
Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО
В Армянске простились с погибшим героем СВО Василием Ковтуном