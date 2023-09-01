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Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО
Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО
В Армянске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим Василием Ковтуном. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T19:16
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утраты
армянск
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Армянске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим Василием Ковтуном. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Ранее, 29 августа, в Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным.Также сообщалось, что 24 августа в Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром НаумкинымВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВОПогибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО
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утраты, армянск, новости сво, василий телиженко
Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО

В Армянске простились с погибшим героем СВО Василием Ковтуном

19:16 01.09.2023
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Армянске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим Василием Ковтуном. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
"Проводили сегодня в последний путь нашего земляка - Василия Антоновича Ковтун. Он был достойным гражданином, патриотом своей страны. Василий Антонович мужественно выполнял обязанности военной службы в ходе специальной военной операции. Мы гордимся мужеством земляка и будем помнить о его героизме, смелости духа", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 29 августа, в Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным.
Также сообщалось, что 24 августа в Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР.
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УтратыАрмянскНовости СВОВасилий Телиженко
 
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