https://crimea.ria.ru/20230901/gordimsya-i-pomnim-v-armyanske-prostilas-s-pogibshim-geroem-svo-1131105637.html

Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО

Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Гордимся и помним: в Армянске простилась с погибшим героем СВО

В Армянске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим Василием Ковтуном. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T19:16

2023-09-01T19:16

2023-09-01T19:16

утраты

армянск

новости сво

василий телиженко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Армянске простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим Василием Ковтуном. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Ранее, 29 августа, в Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным.Также сообщалось, что 24 августа в Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром НаумкинымВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВОПогибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО

армянск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, армянск, новости сво, василий телиженко