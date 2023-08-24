https://crimea.ria.ru/20230824/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-v-lnr-dobrovoltsem-1130927305.html
Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем
Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем
В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T16:04
2023-08-24T16:04
2023-08-24T16:28
утраты
севастополь
новости сво
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130926421_0:0:567:319_1920x0_80_0_0_dd4b7f446852ebbd386b4bab78c55ee7.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Дмитрий - коренной севастополец. Здесь учился и служил срочную службу. После армии окончил морской колледж. Проходил службу в ППС УМВД по Севастополю, был задействован на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах в составе сводного отряда, выполняя задачи по поддержанию порядка. После службы в полиции ушел в сферу строительства, работал на разных предприятиях.В зону СВО ушел добровольно в апреле 2022 года.Накануне Севастополь простился с двумя героями СВО, погибшими в боях за Работино в Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным
https://crimea.ria.ru/20230823/pogibli-v-boyakh-za-rabotino-v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1130899598.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130926421_0:0:567:426_1920x0_80_0_0_a321639fb08dc5648d712e981d503d47.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, севастополь, новости сво, крым, новости крыма
Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем
В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО добровольцем Стадольским
16:04 24.08.2023 (обновлено: 16:28 24.08.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь бойца добровольческого отряда "БАРС-14" Дмитрия Васильевича Стадольского. Дмитрий Васильевич геройски погиб в р-не поселка Краснореченское Луганской Народной Республики, спасая жизни других бойцов. Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Дмитрий - коренной севастополец. Здесь учился и служил срочную службу. После армии окончил морской колледж. Проходил службу в ППС УМВД по Севастополю, был задействован на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах в составе сводного отряда, выполняя задачи по поддержанию порядка. После службы в полиции ушел в сферу строительства, работал на разных предприятиях.
В зону СВО ушел добровольно в апреле 2022 года.
Накануне Севастополь простился
с двумя героями СВО, погибшими в боях за Работино в Запорожской области.
Читайте также на РИА Новости Крым: