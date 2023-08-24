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Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем
Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем
В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР. Об этом... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T16:04
2023-08-24T16:28
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Дмитрий - коренной севастополец. Здесь учился и служил срочную службу. После армии окончил морской колледж. Проходил службу в ППС УМВД по Севастополю, был задействован на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах в составе сводного отряда, выполняя задачи по поддержанию порядка. После службы в полиции ушел в сферу строительства, работал на разных предприятиях.В зону СВО ушел добровольно в апреле 2022 года.Накануне Севастополь простился с двумя героями СВО, погибшими в боях за Работино в Запорожской области. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным
https://crimea.ria.ru/20230823/pogibli-v-boyakh-za-rabotino-v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1130899598.html
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утраты, севастополь, новости сво, крым, новости крыма
Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцем

В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО добровольцем Стадольским

16:04 24.08.2023 (обновлено: 16:28 24.08.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проводили в последний путь бойца отряда "БАРС-14" Дмитрия Стадольского
В Севастополе проводили в последний путь бойца отряда БАРС-14 Дмитрия Стадольского
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда Дмитрием Стадольским, геройски погибшим в зоне СВО в боях за поселок Краснореченское в ЛНР. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь бойца добровольческого отряда "БАРС-14" Дмитрия Васильевича Стадольского. Дмитрий Васильевич геройски погиб в р-не поселка Краснореченское Луганской Народной Республики, спасая жизни других бойцов. Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Дмитрий - коренной севастополец. Здесь учился и служил срочную службу. После армии окончил морской колледж. Проходил службу в ППС УМВД по Севастополю, был задействован на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах в составе сводного отряда, выполняя задачи по поддержанию порядка. После службы в полиции ушел в сферу строительства, работал на разных предприятиях.
В зону СВО ушел добровольно в апреле 2022 года.
Накануне Севастополь простился с двумя героями СВО, погибшими в боях за Работино в Запорожской области.
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