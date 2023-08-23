https://crimea.ria.ru/20230823/pogibli-v-boyakh-za-rabotino-v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1130899598.html

Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО

Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, погибшими в боях за село Работино в Запорожской области, Артемом Старчиковым и Иваном РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T18:50

2023-08-23T18:50

2023-08-23T18:50

утраты

севастополь

подвиги героев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, погибшими в боях за село Работино в Запорожской области, Артемом Старчиковым и Иваном Кужекиным. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Оба героя погибли в боях за Работино в Запорожской области. Уроженец города Ленска Кировоградской области, Артем Старчиков погиб геройски, спасая от гибели девятерых сослуживцев, при этом сам был смертельно ранен, отметил Развожаев.Иван Кужекин родом из п. Озерный Учалинского района Республики Башкортостан, выпускник Харьковской национальной академии городского хозяйства. В Севастополе работал старшим пожарным в пожарно-спасательной части с 2014 года до октября 2022-го. Ушел воевать в зону СВО добровольно, подписав контракт с Минобороны.Накануне, 22 августа, в Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых погиб в Запорожской области, а другой был смертельно ранен в районе Времевского выступа.

https://crimea.ria.ru/20230818/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-vladimirom-naumkinym-1130807501.html

севастополь

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2023

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утраты, севастополь, подвиги героев, новости сво, новости крыма, общество, вооруженные силы россии