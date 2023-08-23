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Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО
Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, погибшими в боях за село Работино в Запорожской области, Артемом Старчиковым и Иваном РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T18:50
2023-08-23T18:50
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, погибшими в боях за село Работино в Запорожской области, Артемом Старчиковым и Иваном Кужекиным. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Оба героя погибли в боях за Работино в Запорожской области. Уроженец города Ленска Кировоградской области, Артем Старчиков погиб геройски, спасая от гибели девятерых сослуживцев, при этом сам был смертельно ранен, отметил Развожаев.Иван Кужекин родом из п. Озерный Учалинского района Республики Башкортостан, выпускник Харьковской национальной академии городского хозяйства. В Севастополе работал старшим пожарным в пожарно-спасательной части с 2014 года до октября 2022-го. Ушел воевать в зону СВО добровольно, подписав контракт с Минобороны.Накануне, 22 августа, в Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых погиб в Запорожской области, а другой был смертельно ранен в районе Времевского выступа.
https://crimea.ria.ru/20230818/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-vladimirom-naumkinym-1130807501.html
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утраты, севастополь, подвиги героев, новости сво, новости крыма, общество, вооруженные силы россии
Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО

Севастополь простился с героями СВО – ракетчиком Старчиковым и снайпером Кужекиным

18:50 23.08.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь простился с героями СВО – ракетчиком Артемом Старчиковым и снайпером Иваном Кужекиным
Севастополь простился с героями СВО – ракетчиком Артемом Старчиковым и снайпером Иваном Кужекиным
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, погибшими в боях за село Работино в Запорожской области, Артемом Старчиковым и Иваном Кужекиным. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня мы простились еще с двумя нашими воинами: командиром отделения зенитно-ракетной батареи, гвардии младшим сержантом Артемом Валерьевичем Старчиковым и снайпером стрелкового отделения, гвардии сержантом Иваном Ивановичем Кужекиным. Оба из нашей 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Оба героя погибли в боях за Работино в Запорожской области. Уроженец города Ленска Кировоградской области, Артем Старчиков погиб геройски, спасая от гибели девятерых сослуживцев, при этом сам был смертельно ранен, отметил Развожаев.
Иван Кужекин родом из п. Озерный Учалинского района Республики Башкортостан, выпускник Харьковской национальной академии городского хозяйства. В Севастополе работал старшим пожарным в пожарно-спасательной части с 2014 года до октября 2022-го. Ушел воевать в зону СВО добровольно, подписав контракт с Минобороны.
Накануне, 22 августа, в Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых погиб в Запорожской области, а другой был смертельно ранен в районе Времевского выступа.
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УтратыСевастопольПодвиги героевНовости СВОНовости КрымаОбществоВооруженные силы России
 
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