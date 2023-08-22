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В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых – Вячеслав Погребной – погиб в Запорожской области, а другой – Андрей РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T21:52
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых – Вячеслав Погребной – погиб в Запорожской области, а другой – Андрей Филиппенко – был смертельно ранен в районе Времевского выступа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Вячеслав Погребной – уроженец Полтавской области, выпускник Санкт-Петербургского высшего зенитного ракетного командного училища. В Крыму служил с 2008 года. С октября 2022 по март 2023 был командиром минометной батареи 3-го мотострелкового батальона. С марта 2023 – командиром минометной батареи мотострелкового батальона 810-й отдельной гвардейской Ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.Андрей Филиппенко родился в Кривом Роге, но давно жил и работал в Севастополе. Здесь же создал семью. Участвовать в СВО вызвался добровольно – пошел служить по контракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием ПавловымВ Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным В Саках простились с героем спецоперации
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севастополь, михаил развожаев, новости сво, утраты
В Севастополе простились с двумя героями СВО

Севастополь простился с гвардии майором Погребным и младшим сержантом Филиппенко

21:52 22.08.2023 (обновлено: 21:57 22.08.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых – Вячеслав Погребной – погиб в Запорожской области, а другой – Андрей Филиппенко – был смертельно ранен в районе Времевского выступа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов – командира минометной батареи мотострелкового батальона войсковой части 13140, гвардии майора Вячеслава Ивановича Погребного, и младшего сержанта Андрея Владимировича Филиппенко. Вячеслав Иванович геройски погиб под Работино в Запорожской области. Андрей Владимирович был ранен в районе Времевского выступа, от полученных ран скончался в госпитале. Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Вячеслав Погребной – уроженец Полтавской области, выпускник Санкт-Петербургского высшего зенитного ракетного командного училища. В Крыму служил с 2008 года. С октября 2022 по март 2023 был командиром минометной батареи 3-го мотострелкового батальона. С марта 2023 – командиром минометной батареи мотострелкового батальона 810-й отдельной гвардейской Ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.
Андрей Филиппенко родился в Кривом Роге, но давно жил и работал в Севастополе. Здесь же создал семью. Участвовать в СВО вызвался добровольно – пошел служить по контракту.
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