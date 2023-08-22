https://crimea.ria.ru/20230822/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1130883655.html

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых – Вячеслав Погребной – погиб в Запорожской области, а другой – Андрей РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T21:52

2023-08-22T21:52

2023-08-22T21:57

севастополь

михаил развожаев

новости сво

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/16/1130883850_0:6:545:313_1920x0_80_0_0_59703637134fafec88a85d0a17bb99d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя участниками специальной военной операции, один из которых – Вячеслав Погребной – погиб в Запорожской области, а другой – Андрей Филиппенко – был смертельно ранен в районе Времевского выступа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Вячеслав Погребной – уроженец Полтавской области, выпускник Санкт-Петербургского высшего зенитного ракетного командного училища. В Крыму служил с 2008 года. С октября 2022 по март 2023 был командиром минометной батареи 3-го мотострелкового батальона. С марта 2023 – командиром минометной батареи мотострелкового батальона 810-й отдельной гвардейской Ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.Андрей Филиппенко родился в Кривом Роге, но давно жил и работал в Севастополе. Здесь же создал семью. Участвовать в СВО вызвался добровольно – пошел служить по контракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием ПавловымВ Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным В Саках простились с героем спецоперации

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости сво, утраты