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В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным
В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным
Керчанин Владимир Наумкин погиб в зоне СВО. Сегодня героя проводили в последний путь. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T14:38
2023-08-18T14:38
2023-08-18T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Керчанин Владимир Наумкин погиб в зоне СВО. Сегодня героя проводили в последний путь. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.Владимир родился в 1977 году в семье, которая работала на заводе "Залив". Родители на собственном примере учили его труду, привили ему чувство справедливости и патриотизма.Он закончил школу № 19, затем поступил в училище № 12 на специальность "матрос-моторист". В 1995 году ушел в армию. В 1998 году начал служить в подразделении специального назначения "Беркут". Позже он стал выпускником "Керченского государственного морского технологического института", где получил специальность судового механика.Родные и близкие характеризуют его как доброго, отзывчивого человека и прекрасного отца. У него осталось пятеро детей: четверо сыновей и одна дочь.Весной этого года, 28 апреля, он решил уйти добровольцем в зону проведения СВО, подписав контракт. Свой долг Владимир Наумкин выполнял с присущими ему отвагой и решительностью. Он спас двоих раненых сослуживцев, а сам погиб 5 августа под обстрелом в районе села Старомайорского.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием ПавловымВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВОВ Саках простились с героем спецоперации
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утраты, керчь, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, новости крыма
В Керчи простились с героем СВО Владимиром Наумкиным
В Керчи проводили в последний путь добровольца СВО Владимира Наумкина, отца пятерых детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Керчанин Владимир Наумкин погиб в зоне СВО. Сегодня героя проводили в последний путь. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.
"В последний путь проводили героя, погибшего при исполнении долга в ходе спецоперации земляка Владимира Наумкина", - рассказали в пресс-службе администрации Керчи.
Владимир родился в 1977 году в семье, которая работала на заводе "Залив". Родители на собственном примере учили его труду, привили ему чувство справедливости и патриотизма.
Он закончил школу № 19, затем поступил в училище № 12 на специальность "матрос-моторист". В 1995 году ушел в армию. В 1998 году начал служить в подразделении специального назначения "Беркут". Позже он стал выпускником "Керченского государственного морского технологического института", где получил специальность судового механика.
Родные и близкие характеризуют его как доброго, отзывчивого человека и прекрасного отца. У него осталось пятеро детей: четверо сыновей и одна дочь.
Весной этого года, 28 апреля, он решил уйти добровольцем в зону проведения СВО, подписав контракт. Свой долг Владимир Наумкин выполнял с присущими ему отвагой и решительностью. Он спас двоих раненых сослуживцев, а сам погиб 5 августа под обстрелом в районе села Старомайорского.
"Близкие и друзья всегда будут помнить Владимира Геннадиевича как хорошего, доброго, отзывчивого, веселого человека, готового всегда прийти на помощь", - сказали в администрации города.
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