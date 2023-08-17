https://crimea.ria.ru/20230817/v-razdolnenskom-rayone-kryma-prostilis-s-geroem-svo-1130791766.html

В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО

В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО

В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Айка Гамбаряна. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T17:43

2023-08-17T17:43

2023-08-17T17:43

новости сво

раздольненский район крыма

вооруженные силы россии

денис олейник

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Айка Гамбаряна. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.Накануне в Судаке проводили в последний путь зампредседателя участковой избирательной комиссии Романа Завального, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Он был призван осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Службу проходил в звании лейтенанта, был командиром взвода саперов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках простились с героем спецоперацииПогиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехомВ Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома

раздольненский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, раздольненский район крыма, вооруженные силы россии, денис олейник, утраты