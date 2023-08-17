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В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Айка Гамбаряна. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T17:43
2023-08-17T17:43
2023-08-17T17:43
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раздольненский район крыма
вооруженные силы россии
денис олейник
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации Айка Гамбаряна. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.Накануне в Судаке проводили в последний путь зампредседателя участковой избирательной комиссии Романа Завального, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Он был призван осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. Службу проходил в звании лейтенанта, был командиром взвода саперов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках простились с героем спецоперацииПогиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехомВ Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома
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РИА Новости Крым
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новости сво, раздольненский район крыма, вооруженные силы россии, денис олейник, утраты
В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО Айком Гамбаряном