https://crimea.ria.ru/20230816/v-krymu-prostilis-s-pogibshim-v-zone-svo-sotrudnikom-izbirkoma-1130771935.html

В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома

В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома

В Судаке проводили в последний путь местного жителя, зампредседателя участковой избирательной комиссии Романа Завального, погибшего при выполнении боевых задач... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T16:55

2023-08-16T16:55

2023-08-16T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Судаке проводили в последний путь местного жителя, зампредседателя участковой избирательной комиссии Романа Завального, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Информацию о гибели крымчанина РИА Новости Крым подтвердили в республиканском избиркоме.Роман Завальный родился в Судаке в 1996 году. В участковую избирательную комиссию №408 пришел в 2019 году, работал в должности заместителя председателя с правом решающего голоса.Осенью 2022 года Роман Завальный был призван в рамках частичной мобилизации. Службу проходил в звании лейтенанта, был командиром взвода саперов.Погиб молодой судакчанин 9 августа 2023 года на Херсонском направлении в результате минометного обстрела.У Романа Завального остались жена и двое маленьких детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках простились с героем спецоперацииПогиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехомФутбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, новости сво, украина, крым, новости, судак