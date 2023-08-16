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В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома
В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома
В Судаке проводили в последний путь местного жителя, зампредседателя участковой избирательной комиссии Романа Завального, погибшего при выполнении боевых задач... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T16:55
2023-08-16T16:55
2023-08-16T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Судаке проводили в последний путь местного жителя, зампредседателя участковой избирательной комиссии Романа Завального, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Информацию о гибели крымчанина РИА Новости Крым подтвердили в республиканском избиркоме.Роман Завальный родился в Судаке в 1996 году. В участковую избирательную комиссию №408 пришел в 2019 году, работал в должности заместителя председателя с правом решающего голоса.Осенью 2022 года Роман Завальный был призван в рамках частичной мобилизации. Службу проходил в звании лейтенанта, был командиром взвода саперов.Погиб молодой судакчанин 9 августа 2023 года на Херсонском направлении в результате минометного обстрела.У Романа Завального остались жена и двое маленьких детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках простились с героем спецоперацииПогиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехомФутбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО
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утраты, новости сво, украина, крым, новости, судак
В Крыму простились с погибшим в зоне СВО сотрудником избиркома
Романа Завального, погибшего на Херсонском направлении, похоронили в Судаке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Судаке проводили в последний путь местного жителя, зампредседателя участковой избирательной комиссии Романа Завального, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Информацию о гибели крымчанина РИА Новости Крым подтвердили в республиканском избиркоме.
"Роман был человеком с активной гражданской позицией и без тени сомнения пошел защищать Родину. Мы скорбим вместе с семьей Романа. Все коллеги запомнят его как отзывчивого и светлого человека, с невероятным жизненным оптимизмом", - отметили в Избиркоме РК, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Роман Завальный родился в Судаке в 1996 году. В участковую избирательную комиссию №408 пришел в 2019 году, работал в должности заместителя председателя с правом решающего голоса.
Осенью 2022 года Роман Завальный был призван в рамках частичной мобилизации. Службу проходил в звании лейтенанта, был командиром взвода саперов.
Погиб молодой судакчанин 9 августа 2023 года на Херсонском направлении в результате минометного обстрела.
У Романа Завального остались жена и двое маленьких детей.
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