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Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом
Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом
В Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T17:38
2023-08-14T17:38
2023-08-14T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Гвардии старший сержант Павел Волков был водителем отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. В 2022 году он по собственному желанию вызвался участвовать в специальной военной операции и пошел служить по контракту.Уроженец Ленинграда, Павел учился и рос в Севастополе, окончил здесь морской вуз, получив специальность судоводителя, много лет работал на разных предприятиях города. В 2014-м был участником Русской весны.На днях стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь Евпатория простилась с погибшим героем СВО Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
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утраты, новости сво, михаил развожаев, севастополь, крым, армия и флот, новости крыма
Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом
Развожаев: под Работино на Запорожье погиб морпех из Севастополя Павел Волков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Павел Евгеньевич погиб, защищая село Работино в Запорожской области. Сейчас там идут тяжелые бои. Наши воины стойко удерживают позиции и уничтожают атаки ВСУ, которые безуспешно пытаются зайти в Работино. Будем помнить нашего героя!" – говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.
Гвардии старший сержант Павел Волков был водителем отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. В 2022 году он по собственному желанию вызвался участвовать в специальной военной операции и пошел служить по контракту.
Уроженец Ленинграда, Павел учился и рос в Севастополе, окончил здесь морской вуз, получив специальность судоводителя, много лет работал на разных предприятиях города. В 2014-м был участником Русской весны.
На днях стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов
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