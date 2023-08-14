https://crimea.ria.ru/20230814/pogib-v-boyu-za-rabotino-na-zaporozhe-v-sevastopole-prostilis-s-morpekhom-1130729014.html

Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом

Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Погиб в бою за Работино на Запорожье: в Севастополе простились с морпехом

В Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T17:38

2023-08-14T17:38

2023-08-14T17:38

утраты

новости сво

михаил развожаев

севастополь

крым

армия и флот

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130729139_0:61:904:570_1920x0_80_0_0_40fdbb125d79ce247f9a91b2e9d1a66d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с морпехом Павлов Волковым, который погиб в боях в зоне СВО, защищая село Работино в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Гвардии старший сержант Павел Волков был водителем отделения морской пехоты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. В 2022 году он по собственному желанию вызвался участвовать в специальной военной операции и пошел служить по контракту.Уроженец Ленинграда, Павел учился и рос в Севастополе, окончил здесь морской вуз, получив специальность судоводителя, много лет работал на разных предприятиях города. В 2014-м был участником Русской весны.На днях стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь Евпатория простилась с погибшим героем СВО Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, новости сво, михаил развожаев, севастополь, крым, армия и флот, новости крыма