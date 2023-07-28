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Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации
Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T15:33
2023-07-28T15:33
крым
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александр овдиенко
сво
утраты
общество
подвиги героев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Саках проводили в последний путь погибшего в неравном бою с противником на территории Донбасса бойца спецоперации Павла Восковенко. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко."Простились с героически погибшим в зоне СВО нашим земляком Павлом Владимировичем Восковенко. Заботливый сын и брат, был надежной опорой для семьи. Пользовался заслуженным уважением среди родственников и друзей", - написал он в своем Telegram-канале.Мэр города отметил, что Восковенко ушел на фронт добровольцем из другого региона России, чтобы защитить Крым и крымчан от "нациствующих фашистов на Украине".Глава администрации выразил слова соболезнования родным и близким погибшего героя.25 июля в Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак.Ранее в Севастополе простились с героями спецоперации Андрем Гузенко и Андрем Хижняковым, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФСпектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеруВ Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" герою
https://crimea.ria.ru/20230726/dvadtsat-ulits-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-geroev-spetsoperatsii-1130318116.html
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крым, саки, александр овдиенко, сво, утраты, общество, подвиги героев, новости крыма
Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации

В Саках простились с героически погибшим в Донбассе героем СВО Павлом Восковенко

15:33 28.07.2023
 
© Telegram-канал мэра города Саки Александра ОвдиенкоВ Саках простились с героем СВО Павлом Восковенко
В Саках простились с героем СВО Павлом Восковенко
© Telegram-канал мэра города Саки Александра Овдиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Саках проводили в последний путь погибшего в неравном бою с противником на территории Донбасса бойца спецоперации Павла Восковенко. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"Простились с героически погибшим в зоне СВО нашим земляком Павлом Владимировичем Восковенко. Заботливый сын и брат, был надежной опорой для семьи. Пользовался заслуженным уважением среди родственников и друзей", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр города отметил, что Восковенко ушел на фронт добровольцем из другого региона России, чтобы защитить Крым и крымчан от "нациствующих фашистов на Украине".
"Погиб как герой в неравном бою с превосходящими силами противника. Не дрогнул, не сдался, не сбежал...Павел, спасибо за подвиг, спасибо за твой бой, который нам дал возможность жить", - написал он.
Глава администрации выразил слова соболезнования родным и близким погибшего героя.
25 июля в Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак.
Ранее в Севастополе простились с героями спецоперации Андрем Гузенко и Андрем Хижняковым, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.
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