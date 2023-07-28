https://crimea.ria.ru/20230728/pogib-v-neravnom-boyu-v-sakakh-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1130357614.html

Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации

Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Погиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперации

Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T15:33

2023-07-28T15:33

2023-07-28T15:33

крым

саки

александр овдиенко

сво

утраты

общество

подвиги героев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Саках проводили в последний путь погибшего в неравном бою с противником на территории Донбасса бойца спецоперации Павла Восковенко. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко."Простились с героически погибшим в зоне СВО нашим земляком Павлом Владимировичем Восковенко. Заботливый сын и брат, был надежной опорой для семьи. Пользовался заслуженным уважением среди родственников и друзей", - написал он в своем Telegram-канале.Мэр города отметил, что Восковенко ушел на фронт добровольцем из другого региона России, чтобы защитить Крым и крымчан от "нациствующих фашистов на Украине".Глава администрации выразил слова соболезнования родным и близким погибшего героя.25 июля в Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак.Ранее в Севастополе простились с героями спецоперации Андрем Гузенко и Андрем Хижняковым, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФСпектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеруВ Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" герою

https://crimea.ria.ru/20230726/dvadtsat-ulits-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-geroev-spetsoperatsii-1130318116.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, александр овдиенко, сво, утраты, общество, подвиги героев, новости крыма