https://crimea.ria.ru/20230724/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1130278524.html

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T20:41

2023-07-24T20:41

2023-07-24T20:41

утраты

севастополь

михаил развожаев

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Андрей Гузенко родился и вырос в Севастополе, окончил ПТУ-13, где получил специальность механика по обслуживанию и ремонту автомобильной техники. Работал на городских судоремонтных заводах. В ноябре прошлого года решил пойти добровольцем для участия в СВО, службу проходил в бригаде береговой обороны.Андрей Хижняков родился и вырос в Сумской области. Переехал в Севастополь шесть лет назад – его мама живет в городе. Работал на стройках. В июне этого года пошел добровольцем в добровольческий отряд БАРСа."Андрей Николаевич Хижняков геройски погиб в районе Нестерянки Запорожской области", - заключил Развожаев.Ранее в Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. А до этого в Бахчисарае - с героем Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Оба героя погибли, оставаясь верным присяге.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшими героями спецоперацииВ Евпатории простились с погибшим героем СВОВ Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, михаил развожаев, сво, армия и флот, вооруженные силы россии