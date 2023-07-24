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В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T20:41
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утраты
севастополь
михаил развожаев
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Андрей Гузенко родился и вырос в Севастополе, окончил ПТУ-13, где получил специальность механика по обслуживанию и ремонту автомобильной техники. Работал на городских судоремонтных заводах. В ноябре прошлого года решил пойти добровольцем для участия в СВО, службу проходил в бригаде береговой обороны.Андрей Хижняков родился и вырос в Сумской области. Переехал в Севастополь шесть лет назад – его мама живет в городе. Работал на стройках. В июне этого года пошел добровольцем в добровольческий отряд БАРСа."Андрей Николаевич Хижняков геройски погиб в районе Нестерянки Запорожской области", - заключил Развожаев.Ранее в Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. А до этого в Бахчисарае - с героем Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Оба героя погибли, оставаясь верным присяге.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшими героями спецоперацииВ Евпатории простились с погибшим героем СВОВ Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
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РИА Новости Крым
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утраты, севастополь, михаил развожаев, сво, армия и флот, вооруженные силы россии
В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО Андреем Гузенко и Андреем Хижняковым

20:41 24.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня простились с двумя нашими воинами - гвардии рядовым, старшим стрелком мотострелкового батальона Андреем Николаевичем Гузенко и рядовым добровольческого формирования "БАРС" Андреем Николаевичем Хижняковым", - написал он в своем Telegram-канале.

Андрей Гузенко родился и вырос в Севастополе, окончил ПТУ-13, где получил специальность механика по обслуживанию и ремонту автомобильной техники. Работал на городских судоремонтных заводах. В ноябре прошлого года решил пойти добровольцем для участия в СВО, службу проходил в бригаде береговой обороны.
"Пользовался большим авторитетом у сослуживцев. Андрей Николаевич отдал свою жизнь на передовых позициях рядом с селом Старая Збурьевка Херсонской области", - рассказал он.
Андрей Хижняков родился и вырос в Сумской области. Переехал в Севастополь шесть лет назад – его мама живет в городе. Работал на стройках. В июне этого года пошел добровольцем в добровольческий отряд БАРСа.
"Андрей Николаевич Хижняков геройски погиб в районе Нестерянки Запорожской области", - заключил Развожаев.
Ранее в Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. А до этого в Бахчисарае - с героем Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Оба героя погибли, оставаясь верным присяге.
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