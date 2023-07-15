https://crimea.ria.ru/20230715/v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-genrikhom-payukom-1130083776.html

В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком

В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком - РИА Новости Крым, 15.07.2023

В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком

В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Об этом сообщает городская администрация. РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T21:03

2023-07-15T21:03

2023-07-15T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Об этом сообщает городская администрация.Генрих родился в городе Бахчисарай. Он окончил общеобразовательную школу № 4, затем поступил в "Романовский колледж индустрии гостеприимства" в Симферополе, где получил специальность пекаря. Проходил воинскую службу по контракту в звании младший сержант в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе. В зону спецоперации был направлен в сентябре прошлого года."Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, вечная память!" - добавили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВОВ Крыму простились с погибшими героями спецоперацииВ Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, подвиги героев, сво, утраты, новости крыма, общество