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В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком
В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком - РИА Новости Крым, 15.07.2023
В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком
В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Об этом сообщает городская администрация. РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T21:03
2023-07-15T21:03
2023-07-15T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Об этом сообщает городская администрация.Генрих родился в городе Бахчисарай. Он окончил общеобразовательную школу № 4, затем поступил в "Романовский колледж индустрии гостеприимства" в Симферополе, где получил специальность пекаря. Проходил воинскую службу по контракту в звании младший сержант в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе. В зону спецоперации был направлен в сентябре прошлого года."Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, вечная память!" - добавили в администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВОВ Крыму простились с погибшими героями спецоперацииВ Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
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крым, бахчисарай, подвиги героев, сво, утраты, новости крыма, общество
В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком
В Бахчисарае простились с погибшим в бою в июле этого года героем СВО Генрихом Паюком
21:03 15.07.2023 (обновлено: 21:07 15.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Об этом сообщает городская администрация.
"В Бахчисарае на Аллее славы состоялась церемония прощания с храбрым героем и хорошим человеком Паюком Генрихом Владимировичем. В составе гвардейской бригады 23 сентября 2022 года Генрих Паюк был направлен в зону проведения специальной военной операции. В июле 2023 года Генрих Владимирович погиб, оставаясь верным присяге", - сказано в сообщении.
Генрих родился в городе Бахчисарай. Он окончил общеобразовательную школу № 4, затем поступил в "Романовский колледж индустрии гостеприимства" в Симферополе, где получил специальность пекаря. Проходил воинскую службу по контракту в звании младший сержант в 810 отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе. В зону спецоперации был направлен в сентябре прошлого года.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, вечная память!" - добавили в администрации.
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