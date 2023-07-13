https://crimea.ria.ru/20230713/v-krymu-prostilis-s-pogibshimi-geroyami-spetsoperatsii-1130036751.html

В Крыму простились с погибшими героями спецоперации

В Крыму простились с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 13.07.2023

В Крыму простились с погибшими героями спецоперации

В четверг в Севастополе и Старом Крыму простились с погибшими героями спецоперации — старшим матросом Евгением Неминущим и артиллеристом боевого расчета Иваном... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T19:13

2023-07-13T19:13

2023-07-13T19:13

утраты

общество

севастополь

старый крым

михаил развожаев

сергей садаклиев

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе и Старом Крыму простились с погибшими героями спецоперации — старшим матросом Евгением Неминущим и артиллеристом боевого расчета Иваном Муравецким. Об этом сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев."Евгений Сергеевич героически погиб в селе Дубово-Василевка Артемовского района ДНР", — рассказал Развожаев.Евгений Неминущий родился в Севастополе. В 1994 году семья Евгения переехала к месту службы отца на Северный флот в Мурманскую область, где он после окончания школы пошел по стопам отца, выбрав делом своей жизни защиту Родины.После окончания службы по призыву в 2013 году подписал контракт и проходил военную службу в одной из частей Северного флота. В 2023 году добровольцем отправился в зону проведения СВО."Иван Муравецкий погиб, выполняя боевые задачи", — сообщил Сергей Садаклиев.Иван Викторович Муравецкий родился в г. Старый Крым. После учебы в школе окончил Белогорский технологический техникум. Работал в Старокрымском лесоохотничьем хозяйстве, с 2022 года — в Судакском аварийно–спасательном отряде ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Иван не стал прятаться от мобилизации, и, как только его призвали, честно встал на защиту Отечества артиллеристом боевого расчета.Будем помнить наших героев!Читайте также на РИА Новости Крым:За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистовКатер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя РоссииВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, общество, севастополь, старый крым, михаил развожаев, сергей садаклиев, сво