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В Крыму простились с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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В Крыму простились с погибшими героями спецоперации
В Крыму простились с погибшими героями спецоперации - РИА Новости Крым, 13.07.2023
В Крыму простились с погибшими героями спецоперации
В четверг в Севастополе и Старом Крыму простились с погибшими героями спецоперации — старшим матросом Евгением Неминущим и артиллеристом боевого расчета Иваном... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T19:13
2023-07-13T19:13
утраты
общество
севастополь
старый крым
михаил развожаев
сергей садаклиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе и Старом Крыму простились с погибшими героями спецоперации — старшим матросом Евгением Неминущим и артиллеристом боевого расчета Иваном Муравецким. Об этом сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев."Евгений Сергеевич героически погиб в селе Дубово-Василевка Артемовского района ДНР", — рассказал Развожаев.Евгений Неминущий родился в Севастополе. В 1994 году семья Евгения переехала к месту службы отца на Северный флот в Мурманскую область, где он после окончания школы пошел по стопам отца, выбрав делом своей жизни защиту Родины.После окончания службы по призыву в 2013 году подписал контракт и проходил военную службу в одной из частей Северного флота. В 2023 году добровольцем отправился в зону проведения СВО."Иван Муравецкий погиб, выполняя боевые задачи", — сообщил Сергей Садаклиев.Иван Викторович Муравецкий родился в г. Старый Крым. После учебы в школе окончил Белогорский технологический техникум. Работал в Старокрымском лесоохотничьем хозяйстве, с 2022 года — в Судакском аварийно–спасательном отряде ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Иван не стал прятаться от мобилизации, и, как только его призвали, честно встал на защиту Отечества артиллеристом боевого расчета.Будем помнить наших героев!Читайте также на РИА Новости Крым:За нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистовКатер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя РоссииВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО
севастополь
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утраты, общество, севастополь, старый крым, михаил развожаев, сергей садаклиев, сво
В Крыму простились с погибшими героями спецоперации

Севастополь и Старый Крым простились с героями СВО Евгением Неминущим и Иваном Муравецким

19:13 13.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛампада
Лампада - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе и Старом Крыму простились с погибшими героями спецоперации — старшим матросом Евгением Неминущим и артиллеристом боевого расчета Иваном Муравецким. Об этом сообщили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваСтарший матрос Евгений Неминущий, погибший в ДНР в ходе спецоперации
Старший матрос Евгений Неминущий, погибший в ДНР в ходе спецоперации
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Старший матрос Евгений Неминущий, погибший в ДНР в ходе спецоперации
"Евгений Сергеевич героически погиб в селе Дубово-Василевка Артемовского района ДНР", — рассказал Развожаев.
Евгений Неминущий родился в Севастополе. В 1994 году семья Евгения переехала к месту службы отца на Северный флот в Мурманскую область, где он после окончания школы пошел по стопам отца, выбрав делом своей жизни защиту Родины.
После окончания службы по призыву в 2013 году подписал контракт и проходил военную службу в одной из частей Северного флота. В 2023 году добровольцем отправился в зону проведения СВО.
© ГУ МЧС России по Республике КрымИван Муравецкий, герой СВО
Иван Муравецкий, герой СВО
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Иван Муравецкий, герой СВО
"Иван Муравецкий погиб, выполняя боевые задачи", — сообщил Сергей Садаклиев.
Иван Викторович Муравецкий родился в г. Старый Крым. После учебы в школе окончил Белогорский технологический техникум. Работал в Старокрымском лесоохотничьем хозяйстве, с 2022 года — в Судакском аварийно–спасательном отряде ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Иван не стал прятаться от мобилизации, и, как только его призвали, честно встал на защиту Отечества артиллеристом боевого расчета.
Будем помнить наших героев!
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УтратыОбществоСевастопольСтарый КрымМихаил РазвожаевСергей СадаклиевСВО
 
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