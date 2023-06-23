Рейтинг@Mail.ru
В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230623/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-sergeem-vasilenko-1129586863.html
В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко - РИА Новости Крым, 23.06.2023
В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
В Керчи простились с Сергеем Василенко, погибшим в ходе специальной военной операции. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T17:19
2023-06-23T17:13
керчь
святослав брусаков
утраты
крым
новости крыма
сво
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27b02a8695eff25077e747d7dbecf8a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Керчи простились с Сергеем Василенко, погибшим в ходе специальной военной операции. "Наш земляк, герой Сергей Василенко родился в Керчи 24 июня 1978 года. Он рано остался без матери, и воспитывала его, в основном, бабушка. Учился Сергей в 15-й школе, после 9-го класса решил осваивать профессию газоэлектросварщика", - написал о погибшем мэр Керчи Сергей Брусаков. Сергей Василенко работал в разных регионах страны, в Керчи - на строительстве жилого комплекса. Был хорошим специалистом, пользовался уважением в коллективе. "На спецоперацию ушел 26 апреля 2023 года, ушел добровольцем, вспоминая свою бабушку, которая во время Великой Отечественной войны была разведчицей. Уходя, говорил: "Бабушка воевала, и я пойду". Погиб Сергей Викторович в Запорожской области 13 июня 2023 года при выполнении боевой задачи, - написал Брусаков. - Он ушел героем, таким и останется в наших сердцах навсегда. Светлая память".Читайте также на РИА Новости Крым:В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧСВ Ялте открыли мемориал героям СВОВ Севастополе простились с погибшими героями СВО
керчь
крым
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_89c9d3e382e74cca9d6650d4584fc670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, святослав брусаков, утраты, крым, новости крыма, сво, запорожская область

В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко

17:19 23.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Керчи простились с Сергеем Василенко, погибшим в ходе специальной военной операции.
"Наш земляк, герой Сергей Василенко родился в Керчи 24 июня 1978 года. Он рано остался без матери, и воспитывала его, в основном, бабушка. Учился Сергей в 15-й школе, после 9-го класса решил осваивать профессию газоэлектросварщика", - написал о погибшем мэр Керчи Сергей Брусаков.
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаСергей Василенко
Сергей Василенко
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Сергей Василенко
Сергей Василенко работал в разных регионах страны, в Керчи - на строительстве жилого комплекса. Был хорошим специалистом, пользовался уважением в коллективе.
"На спецоперацию ушел 26 апреля 2023 года, ушел добровольцем, вспоминая свою бабушку, которая во время Великой Отечественной войны была разведчицей. Уходя, говорил: "Бабушка воевала, и я пойду". Погиб Сергей Викторович в Запорожской области 13 июня 2023 года при выполнении боевой задачи, - написал Брусаков. - Он ушел героем, таким и останется в наших сердцах навсегда. Светлая память".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС
В Ялте открыли мемориал героям СВО
В Севастополе простились с погибшими героями СВО
КерчьСвятослав БрусаковУтратыКрымНовости КрымаСВОЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было
19:13В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах
18:46Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено
18:40Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста
18:20Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель
17:49Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение
17:31Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией
17:19В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
17:04Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу
16:47Гибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибших
16:27Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС
16:10Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации
15:49США толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего
15:29Российские военные отбили семь атак ВСУ на двух направлениях
15:09ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Геническе и Скадовске
15:04Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM
14:41Мощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
14:29Заказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки
14:11В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности Крыма
13:43За гранью: в Крыму оценили отказ Запада принять останки солдат вермахта
Лента новостейМолния