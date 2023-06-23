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В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко - РИА Новости Крым, 23.06.2023
В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
В Керчи простились с Сергеем Василенко, погибшим в ходе специальной военной операции. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T17:19
2023-06-23T17:19
2023-06-23T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Керчи простились с Сергеем Василенко, погибшим в ходе специальной военной операции. "Наш земляк, герой Сергей Василенко родился в Керчи 24 июня 1978 года. Он рано остался без матери, и воспитывала его, в основном, бабушка. Учился Сергей в 15-й школе, после 9-го класса решил осваивать профессию газоэлектросварщика", - написал о погибшем мэр Керчи Сергей Брусаков. Сергей Василенко работал в разных регионах страны, в Керчи - на строительстве жилого комплекса. Был хорошим специалистом, пользовался уважением в коллективе. "На спецоперацию ушел 26 апреля 2023 года, ушел добровольцем, вспоминая свою бабушку, которая во время Великой Отечественной войны была разведчицей. Уходя, говорил: "Бабушка воевала, и я пойду". Погиб Сергей Викторович в Запорожской области 13 июня 2023 года при выполнении боевой задачи, - написал Брусаков. - Он ушел героем, таким и останется в наших сердцах навсегда. Светлая память".Читайте также на РИА Новости Крым:В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧСВ Ялте открыли мемориал героям СВОВ Севастополе простились с погибшими героями СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керчь, святослав брусаков, утраты, крым, новости крыма, сво, запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Керчи простились с Сергеем Василенко, погибшим в ходе специальной военной операции.
"Наш земляк, герой Сергей Василенко родился в Керчи 24 июня 1978 года. Он рано остался без матери, и воспитывала его, в основном, бабушка. Учился Сергей в 15-й школе, после 9-го класса решил осваивать профессию газоэлектросварщика", - написал о погибшем мэр Керчи Сергей Брусаков.
Сергей Василенко работал в разных регионах страны, в Керчи - на строительстве жилого комплекса. Был хорошим специалистом, пользовался уважением в коллективе.
"На спецоперацию ушел 26 апреля 2023 года, ушел добровольцем, вспоминая свою бабушку, которая во время Великой Отечественной войны была разведчицей. Уходя, говорил: "Бабушка воевала, и я пойду". Погиб Сергей Викторович в Запорожской области 13 июня 2023 года при выполнении боевой задачи, - написал Брусаков. - Он ушел героем, таким и останется в наших сердцах навсегда. Светлая память".
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