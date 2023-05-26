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В Ялте открыли мемориал героям СВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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В Ялте открыли мемориал героям СВО
В Ялте открыли мемориал героям СВО - РИА Новости Крым, 26.05.2023
В Ялте открыли мемориал героям СВО
В Ялте на территории воинской части Росгвардии открыли мемориал погибшим героям спецоперации. Об этом сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T18:43
2023-05-26T18:43
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новости крыма
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на территории воинской части Росгвардии открыли мемориал погибшим героям спецоперации. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.На мемориале – две таблички с именами ефрейторов, служивших в этой части.Она отметила, что оба героя спецоперации посмертно удостоены Ордена Мужества и медали "За верность долгу".Также именем Ильи Еремина назван кадетский класс в ялтинской школе №11."Это самое малое, что мы можем сделать в память о них. Низкий поклон родителям наших ребят – они воспитали достойных сыновей, настоящих мужчин и воинов. Мы всегда будем гордиться ими и помнить их", – написала Павленко.В январе в Анапе торжественно открыли "Стену героя", посвященную памяти погибшего в марте 2022 года участника спецоперации Роберта Берикишвили. Мурал появился на стене рядом с индустриальным техникумом, в котором учился росгвардеец.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшими героями СВО Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения земли
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РИА Новости Крым
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4.7
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утраты, сво, подвиги героев, ялта, янина павленко, крым, новости крыма, вооруженные силы россии
В Ялте открыли мемориал героям СВО

На территории воинской части Росгвардии в Ялте появился мемориал героям СВО

18:43 26.05.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте открыли мемориал героям СВО
В Ялте открыли мемориал героям СВО
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на территории воинской части Росгвардии открыли мемориал погибшим героям спецоперации. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
На мемориале – две таблички с именами ефрейторов, служивших в этой части.
"Ефрейторы Илья Сергеевич Еремин и Роберт Витальевич Берикишвили навечно в списках в/ч 6919... Отсюда они ушли в свой последний поход в самом начале СВО", – написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что оба героя спецоперации посмертно удостоены Ордена Мужества и медали "За верность долгу".
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте открыли мемориал героям СВО
В Ялте открыли мемориал героям СВО
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Также именем Ильи Еремина назван кадетский класс в ялтинской школе №11.
"Это самое малое, что мы можем сделать в память о них. Низкий поклон родителям наших ребят – они воспитали достойных сыновей, настоящих мужчин и воинов. Мы всегда будем гордиться ими и помнить их", – написала Павленко.
В январе в Анапе торжественно открыли "Стену героя", посвященную памяти погибшего в марте 2022 года участника спецоперации Роберта Берикишвили. Мурал появился на стене рядом с индустриальным техникумом, в котором учился росгвардеец.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте открыли мемориал героям СВО
В Ялте открыли мемориал героям СВО
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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