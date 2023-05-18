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В Севастополе простились с погибшими героями СВО
В Севастополе простились с погибшими героями СВО - РИА Новости Крым, 18.05.2023
В Севастополе простились с погибшими героями СВО
В Севастополе простились с бойцами Вадимом Чепелевым и Артемом Сухецким, которые были ранены и погибли во время специальной военной операции в Херсонской... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T17:59
2023-05-18T17:59
2023-05-18T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцами Вадимом Чепелевым и Артемом Сухецким, которые были ранены и погибли во время специальной военной операции в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вадим Чепелев родился в Лисичанске Луганской области. Воевал с 2014 года в составе донецкого ополчения, затем переехал в Севастополь к маме и сестре, стал членом севастопольского казачьего общества и активно участвовал во всех мероприятиях. В зону СВО отправился добровольцем в июле прошлого года. Погиб в Херсонской области.Артем Сухецкий родился в селе Первоконстантиновка Чаплинского района. Переехал в Севастополь после женитьбы. Тоже не смог оставаться в стороне и пошел освобождать свою родную землю. Был ранен во время боев в Херсонской области, умер в госпитале в Севастополе от полученных ранений."Как и всех наших воинов - похоронили сегодня Вадима Валентиновича и Артема Григорьевича на "Аллее славы" на кладбище Кальфа. Будем помнить наших героев!", - заключил Развожаев.Ранее в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком, который погиб в боях за освобождение Артемовска. Он был награжден медалью "За отвагу" в феврале этого года, а также четырьмя крестами ЧВК "Вагнер".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииВ Севастополе простились с погибшим в Артемовске бойцом ЧВК "Вагнер"В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
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утраты, михаил развожаев, севастополь, сво, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, общество, армия и флот
В Севастополе простились с погибшими героями СВО
В Севастополе простились с погибшими в СВО бойцами Вадимом Чепелевым и Артемом Сухецким
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с бойцами Вадимом Чепелевым и Артемом Сухецким, которые были ранены и погибли во время специальной военной операции в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь Вадима Валентиновича Чепелева - водителя гаубичного артиллерийского взвода 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны, и Артема Григорьевича Сухецкого - водителя 3-го гранатометного отделения гранатометного взвода 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Вадим Чепелев родился в Лисичанске Луганской области. Воевал с 2014 года в составе донецкого ополчения, затем переехал в Севастополь к маме и сестре, стал членом севастопольского казачьего общества и активно участвовал во всех мероприятиях. В зону СВО отправился добровольцем в июле прошлого года. Погиб в Херсонской области.
Артем Сухецкий родился в селе Первоконстантиновка Чаплинского района. Переехал в Севастополь после женитьбы. Тоже не смог оставаться в стороне и пошел освобождать свою родную землю. Был ранен во время боев в Херсонской области, умер в госпитале в Севастополе от полученных ранений.
"Как и всех наших воинов - похоронили сегодня Вадима Валентиновича и Артема Григорьевича на "Аллее славы" на кладбище Кальфа. Будем помнить наших героев!", - заключил Развожаев.
Ранее в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком
, который погиб в боях за освобождение Артемовска. Он был награжден медалью "За отвагу" в феврале этого года, а также четырьмя крестами ЧВК "Вагнер".
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