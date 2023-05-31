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В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС
В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС
В России простились с двумя офицерами-саперами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ, погибшими при разминировании... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T15:00
2023-05-31T15:02
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В России простились с двумя офицерами-саперами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ, погибшими при разминировании освобожденной территории в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В последний путь проводили офицеров управления пиротехнических и специальных кинологических работ, лейтенанта Олега Сергеенко (25 лет) и старшего лейтенанта Илью Глобу (28 лет). Они погибли 18 мая при разминировании территории Донецкой Народной Республики во время работ по очистке местности для восстановления линий электропередачи.Несмотря на свой молодой возраст, погибшие пиротехники имели огромный опыт, отмечают в МЧС. Они неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию.Илья Глоба обезвредил более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов, на счету Олега Сергеенко – более двух тысяч.За время работы в МЧС России офицеры неоднократно награждались государственными и ведомственными наградами.В составе сводного отряда, вместе со специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России, на территории Донецкой и Луганской народных республик работают подразделения пиротехников из Крыма и Севастополя. Одна из таких групп покинула полуостров в апреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы из Севастополя отправились разминировать ДонбассДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин
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россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), утраты, сво
В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС

МЧС: в России простились с погибшими при разминировании территорий в ДНР саперами

15:00 31.05.2023 (обновлено: 15:02 31.05.2023)
 
© МЧС РФМЧС России простились с погибшими в ДНР офицерами управления пиротехнических и специальных кинологических работ Олегом Сергеенко и Ильей Глобой
МЧС России простились с погибшими в ДНР офицерами управления пиротехнических и специальных кинологических работ Олегом Сергеенко и Ильей Глобой
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В России простились с двумя офицерами-саперами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ, погибшими при разминировании освобожденной территории в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В последний путь проводили офицеров управления пиротехнических и специальных кинологических работ, лейтенанта Олега Сергеенко (25 лет) и старшего лейтенанта Илью Глобу (28 лет). Они погибли 18 мая при разминировании территории Донецкой Народной Республики во время работ по очистке местности для восстановления линий электропередачи.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, офицеры награждены орденами Мужества (посмертно)", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Несмотря на свой молодой возраст, погибшие пиротехники имели огромный опыт, отмечают в МЧС. Они неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию.
Илья Глоба обезвредил более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов, на счету Олега Сергеенко – более двух тысяч.
За время работы в МЧС России офицеры неоднократно награждались государственными и ведомственными наградами.
"Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию. Коллеги уважали их за решительность, целеустремленность и личную порядочность. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.
В составе сводного отряда, вместе со специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России, на территории Донецкой и Луганской народных республик работают подразделения пиротехников из Крыма и Севастополя. Одна из таких групп покинула полуостров в апреле.
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