https://crimea.ria.ru/20230531/v-rossii-prostilis-s-pogibshimi-v-dnr-saperami-mchs-1129104586.html

В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС

В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС

В России простились с двумя офицерами-саперами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ, погибшими при разминировании... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T15:00

2023-05-31T15:00

2023-05-31T15:02

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

утраты

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В России простились с двумя офицерами-саперами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ, погибшими при разминировании освобожденной территории в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В последний путь проводили офицеров управления пиротехнических и специальных кинологических работ, лейтенанта Олега Сергеенко (25 лет) и старшего лейтенанта Илью Глобу (28 лет). Они погибли 18 мая при разминировании территории Донецкой Народной Республики во время работ по очистке местности для восстановления линий электропередачи.Несмотря на свой молодой возраст, погибшие пиротехники имели огромный опыт, отмечают в МЧС. Они неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию.Илья Глоба обезвредил более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов, на счету Олега Сергеенко – более двух тысяч.За время работы в МЧС России офицеры неоднократно награждались государственными и ведомственными наградами.В составе сводного отряда, вместе со специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России, на территории Донецкой и Луганской народных республик работают подразделения пиротехников из Крыма и Севастополя. Одна из таких групп покинула полуостров в апреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Саперы из Севастополя отправились разминировать ДонбассДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), утраты, сво