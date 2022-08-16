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ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин
ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин - РИА Новости Крым, 16.08.2022
ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин
Под Артемовском (ДНР) на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T09:47
2022-08-16T09:50
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Под Артемовском (ДНР) на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин французского производства EMP F2, запрещенных Женевской конвенцией. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.По его словам, в Артемовске уничтожено также более 50 националистов и шесть единиц военной техники, в Херсонской области ВКС России поразили командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады и пункт временной дислокации данной бригады в районе Лозового. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220815/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-artillerii-pod-nikolaevom-1124167204.html
https://crimea.ria.ru/20220815/pod-kharkovom-unichtozheny-svyshe-sta-boevikov-iz-polshi-i-germanii-1124166705.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин

На оставленных позициях ВСУ обнаружены французские противотанковые мины – Минобороны

09:47 16.08.2022 (обновлено: 09:50 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Под Артемовском (ДНР) на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин французского производства EMP F2, запрещенных Женевской конвенцией. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

"Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской Конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", - пояснил генерал-лейтенант.

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По его словам, в Артемовске уничтожено также более 50 националистов и шесть единиц военной техники, в Херсонской области ВКС России поразили командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады и пункт временной дислокации данной бригады в районе Лозового. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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