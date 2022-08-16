https://crimea.ria.ru/20220816/vs-rf-obnaruzhili-pod-artemovskom-50-zapreschennykh-frantsuzskikh-min-1124176439.html

ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин

ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин - РИА Новости Крым, 16.08.2022

ВС РФ обнаружили под Артемовском 50 запрещенных французских мин

Под Артемовском (ДНР) на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T09:47

2022-08-16T09:47

2022-08-16T09:50

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Под Артемовском (ДНР) на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50-ти противотанковых мин французского производства EMP F2, запрещенных Женевской конвенцией. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.По его словам, в Артемовске уничтожено также более 50 националистов и шесть единиц военной техники, в Херсонской области ВКС России поразили командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады и пункт временной дислокации данной бригады в районе Лозового. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220815/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-sklad-artillerii-pod-nikolaevom-1124167204.html

https://crimea.ria.ru/20220815/pod-kharkovom-unichtozheny-svyshe-sta-boevikov-iz-polshi-i-germanii-1124166705.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)