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Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс
Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс
Пиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T18:39
2023-04-05T18:39
севастополь
гу мчс россии по севастополю
сво
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
разминирование
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Пиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Особое внимания саперы уделят жилым микрорайонам, объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям, уточнили в ведомстве.Севастопольцы войдут в состав сводного отряда и будут работать вместе со специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России.Это уже вторая поездка севастопольских саперов в зону спецоперации. В 2022 году они разминировали территории в Луганской Народной Республике. За четыре месяца работ спецотряд из Севастополя обезвредил свыше 26 тысяч взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя Морской порт Бердянска полностью разминирован
https://crimea.ria.ru/20220526/mnogo-lovushek-na-azovstali-postradali-sapery--pushilin-1123348032.html
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, разминирование
Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс

Севастопольские пиротехники спецотряда МЧС выехали в зону СВО разминировать Донбасс

18:39 05.04.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Пиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"5 апреля группировка убыла из города-героя для выполнения задач на территории Донбасса. Предстоит кропотливая работа по очистке местности от боеприпасов для восстановления инфраструктуры регионов и обеспечения безопасности жизнедеятельности мирного населения", – говорится в сообщении.
Особое внимания саперы уделят жилым микрорайонам, объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям, уточнили в ведомстве.
Севастопольцы войдут в состав сводного отряда и будут работать вместе со специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России.
Это уже вторая поездка севастопольских саперов в зону спецоперации. В 2022 году они разминировали территории в Луганской Народной Республике. За четыре месяца работ спецотряд из Севастополя обезвредил свыше 26 тысяч взрывоопасных предметов.
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СевастопольГУ МЧС России по СевастополюСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеРазминирование
 
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