https://crimea.ria.ru/20230405/sapery-iz-sevastopolya-otpravilis-razminirovat-donbass--1128001270.html

Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс

Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Саперы из Севастополя отправились разминировать Донбасс

Пиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T18:39

2023-04-05T18:39

2023-04-05T18:39

севастополь

гу мчс россии по севастополю

сво

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

разминирование

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Пиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Особое внимания саперы уделят жилым микрорайонам, объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям, уточнили в ведомстве.Севастопольцы войдут в состав сводного отряда и будут работать вместе со специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", а также Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России.Это уже вторая поездка севастопольских саперов в зону спецоперации. В 2022 году они разминировали территории в Луганской Народной Республике. За четыре месяца работ спецотряд из Севастополя обезвредил свыше 26 тысяч взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя Морской порт Бердянска полностью разминирован

https://crimea.ria.ru/20220526/mnogo-lovushek-na-azovstali-postradali-sapery--pushilin-1123348032.html

севастополь

донецкая народная республика (днр)

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