https://crimea.ria.ru/20220720/rossiyskie-sapery-nachali-razminirovanie-aeroporta-mariupolya-1123904996.html

Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя

Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя

Саперы международного противоминного центра ВС РФ начали разминировать территорию аэропорта Мариуполя. Об этом со ссылкой на командира группы разминирования,... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T12:38

2022-07-20T12:38

2022-07-20T12:38

всу (вооруженные силы украины)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Саперы международного противоминного центра ВС РФ начали разминировать территорию аэропорта Мариуполя. Об этом со ссылкой на командира группы разминирования, старшего лейтенанта Амира Шахбанова сообщает РИА Новости.По словам Шахбанова, с такими задачами подразделение работает регулярно, в основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы. Освобождение территории от взрывоопасных предметов позволит использовать объект по назначению."Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", - добавил Шахбанов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине