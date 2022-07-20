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Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя
Саперы международного противоминного центра ВС РФ начали разминировать территорию аэропорта Мариуполя. Об этом со ссылкой на командира группы разминирования,... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T12:38
2022-07-20T12:38
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Саперы международного противоминного центра ВС РФ начали разминировать территорию аэропорта Мариуполя. Об этом со ссылкой на командира группы разминирования, старшего лейтенанта Амира Шахбанова сообщает РИА Новости.По словам Шахбанова, с такими задачами подразделение работает регулярно, в основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы. Освобождение территории от взрывоопасных предметов позволит использовать объект по назначению."Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", - добавил Шахбанов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя

Командир группы разминирования Шахбанов: саперы начали работать в аэропорту Мариуполя

12:38 20.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТаблички "Стоп мины!" возле КПП "Станица Луганская" в Луганской области. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дорожную карту ремонта моста на КПП "Станица Луганская", являющемуся единственным работающим пунктом пропуска между Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. Август 2019 года
Таблички Стоп мины! возле КПП Станица Луганская в Луганской области. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дорожную карту ремонта моста на КПП Станица Луганская, являющемуся единственным работающим пунктом пропуска между Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. Август 2019 года - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Саперы международного противоминного центра ВС РФ начали разминировать территорию аэропорта Мариуполя. Об этом со ссылкой на командира группы разминирования, старшего лейтенанта Амира Шахбанова сообщает РИА Новости.
"Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров", - сказал он.
По словам Шахбанова, с такими задачами подразделение работает регулярно, в основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы. Освобождение территории от взрывоопасных предметов позволит использовать объект по назначению.
"Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", - добавил Шахбанов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как указал президент Владимир Путин, она необходима для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил. Конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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