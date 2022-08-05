https://crimea.ria.ru/20220805/morskoy-port-berdyanska-polnostyu-razminirovan-1124074781.html

Морской порт Бердянска полностью разминирован

Морской порт Бердянска полностью разминирован - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Морской порт Бердянска полностью разминирован

В морском торговом порту Бердянска на побережье Азовского моря завершено комплексное разминирование, несколько причалов готовы к приему грузов. Об этом со... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T12:54

2022-08-05T12:54

2022-08-05T12:54

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В морском торговом порту Бердянска на побережье Азовского моря завершено комплексное разминирование, несколько причалов готовы к приему грузов. Об этом со ссылкой на руководителя порта Владимира Стельмаченко пишут РИА Новости.Комплексное разминирование проводили инженеры Черноморского флота России. Несмотря на множественные разрушения, несколько причалов уже готовы к приему и отправке грузов, сообщил Стельмаченко.По словам руководителя порта, в результате ракетных обстрелов из "Точки-У" и атак беспилотников на объекте выведен из строя нефтеналивной терминал, серьезного ремонта требует причал №7, кроме того, частично неисправно крановое хозяйство, погрузочные машины, некоторые объекты складского хозяйства."Обстрелы затронули всю инфраструктуру. Уже сейчас частично восстановлено погрузочное оборудование — это краны, погрузочные машины. В перспективе ремонтно-восстановительное работы полного комплекса порта", – констатирует Стельмаченко.Также он отметил, что за полгода до начала специальной операции порт готовили к процедуре банкротства. По предположению нового управляющего, объект мог перейти к иностранному собственнику, однако в феврале все изменилось."СВО произошла в то время, когда порт одной ногой уже практически был в чужом кармане. Сейчас порт является государственным унитарным предприятием Запорожской области, учрежденным Военно-гражданской администрацией Запорожской области", – сказал Стельмаченко.По словам главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, возобновление работы порта – это важное событие в жизни освобожденного Бердянска, потому что работа этого предприятия всегда имела особое экономическое значение для города.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220630/pervoe-sudno-s-zernom-vyshlo-iz-porta-v-berdyanske-1123703624.html

https://crimea.ria.ru/20220805/sukhogruzy-s-kukuruzoy-pokinuli-chernomorskiy-port-i-vzyali-kurs-na-angliyu-1124070688.html

https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-proyasnil-buduschee-azovstali--1124021092.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине