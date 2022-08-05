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Морской порт Бердянска полностью разминирован - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Морской порт Бердянска полностью разминирован
Морской порт Бердянска полностью разминирован - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Морской порт Бердянска полностью разминирован
В морском торговом порту Бердянска на побережье Азовского моря завершено комплексное разминирование, несколько причалов готовы к приему грузов. Об этом со... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T12:54
2022-08-05T12:54
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В морском торговом порту Бердянска на побережье Азовского моря завершено комплексное разминирование, несколько причалов готовы к приему грузов. Об этом со ссылкой на руководителя порта Владимира Стельмаченко пишут РИА Новости.Комплексное разминирование проводили инженеры Черноморского флота России. Несмотря на множественные разрушения, несколько причалов уже готовы к приему и отправке грузов, сообщил Стельмаченко.По словам руководителя порта, в результате ракетных обстрелов из "Точки-У" и атак беспилотников на объекте выведен из строя нефтеналивной терминал, серьезного ремонта требует причал №7, кроме того, частично неисправно крановое хозяйство, погрузочные машины, некоторые объекты складского хозяйства."Обстрелы затронули всю инфраструктуру. Уже сейчас частично восстановлено погрузочное оборудование — это краны, погрузочные машины. В перспективе ремонтно-восстановительное работы полного комплекса порта", – констатирует Стельмаченко.Также он отметил, что за полгода до начала специальной операции порт готовили к процедуре банкротства. По предположению нового управляющего, объект мог перейти к иностранному собственнику, однако в феврале все изменилось."СВО произошла в то время, когда порт одной ногой уже практически был в чужом кармане. Сейчас порт является государственным унитарным предприятием Запорожской области, учрежденным Военно-гражданской администрацией Запорожской области", – сказал Стельмаченко.По словам главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, возобновление работы порта – это важное событие в жизни освобожденного Бердянска, потому что работа этого предприятия всегда имела особое экономическое значение для города.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220630/pervoe-sudno-s-zernom-vyshlo-iz-porta-v-berdyanske-1123703624.html
https://crimea.ria.ru/20220805/sukhogruzy-s-kukuruzoy-pokinuli-chernomorskiy-port-i-vzyali-kurs-na-angliyu-1124070688.html
https://crimea.ria.ru/20220801/khusnullin-proyasnil-buduschee-azovstali--1124021092.html
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РИА Новости Крым
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60
запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Морской порт Бердянска полностью разминирован

Морской порт в Бердянске полностью разминирован и готов принимать суда –Стельмаченко

12:54 05.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк Бердянский морской торговый порт
 Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В морском торговом порту Бердянска на побережье Азовского моря завершено комплексное разминирование, несколько причалов готовы к приему грузов. Об этом со ссылкой на руководителя порта Владимира Стельмаченко пишут РИА Новости.
Комплексное разминирование проводили инженеры Черноморского флота России. Несмотря на множественные разрушения, несколько причалов уже готовы к приему и отправке грузов, сообщил Стельмаченко.
"В настоящее время новым коллективом порта принимаются все возможные и невозможные усилия для приведения объекта в рабочее состояние. Мы уже готовы на части рабочих причалах принимать суда, как под отгрузку груза, так и с импортом груза", – рассказал он.
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По словам руководителя порта, в результате ракетных обстрелов из "Точки-У" и атак беспилотников на объекте выведен из строя нефтеналивной терминал, серьезного ремонта требует причал №7, кроме того, частично неисправно крановое хозяйство, погрузочные машины, некоторые объекты складского хозяйства.
"Обстрелы затронули всю инфраструктуру. Уже сейчас частично восстановлено погрузочное оборудование — это краны, погрузочные машины. В перспективе ремонтно-восстановительное работы полного комплекса порта", – констатирует Стельмаченко.
Также он отметил, что за полгода до начала специальной операции порт готовили к процедуре банкротства. По предположению нового управляющего, объект мог перейти к иностранному собственнику, однако в феврале все изменилось.
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"СВО произошла в то время, когда порт одной ногой уже практически был в чужом кармане. Сейчас порт является государственным унитарным предприятием Запорожской области, учрежденным Военно-гражданской администрацией Запорожской области", – сказал Стельмаченко.
По словам главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, возобновление работы порта – это важное событие в жизни освобожденного Бердянска, потому что работа этого предприятия всегда имела особое экономическое значение для города.
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На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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