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Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим на Запорожском направлении гвардии младшим лейтенантом, командиром танкового взвода отряда "Шторм" 810-й отдельной... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T14:25
2023-07-15T14:25
севастополь
михаил развожаев
подвиги героев
утраты
сво
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим на Запорожском направлении гвардии младшим лейтенантом, командиром танкового взвода отряда "Шторм" 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрием Линкиным. об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он рассказал, что Линкин с первых дней принимал участие в специальной военной операции на Украине. Был ранен, но вернулся в ряды бойцов для защиты Родины."Во время специальной военной операции проявил себя с первых дней. Всегда с мужеством выполнял все задачи, поставленные перед ним, поддерживая боевой дух своих сослуживцев. Был ранен, но после лечения сразу же вернулся в строй, говорил, что не может оставаться в стороне", - написал Развожаев в своем Telegram.Юрий родом из Луганской области. В Севастополь приехал на учебу, в 2017 году окончил "Севастопольский судостроительный колледж", получив профессию сварщика. С 2021 года подписал контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил России.В пятницу в городе-герое проводили в последний путь проводили участника специальной военной операции, сапера Александра Родителева, который геройски погиб в районе Курдюмовки ДНР при выполнении задач СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО саперомВ Крыму простились с погибшими героями спецоперацииЗа нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, подвиги героев, утраты, сво, общество, новости
Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с погибшем в Запорожской области героем СВО Юрием Линкиным

14:25 15.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим на Запорожском направлении гвардии младшим лейтенантом, командиром танкового взвода отряда "Шторм" 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрием Линкиным. об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он рассказал, что Линкин с первых дней принимал участие в специальной военной операции на Украине. Был ранен, но вернулся в ряды бойцов для защиты Родины.
"Во время специальной военной операции проявил себя с первых дней. Всегда с мужеством выполнял все задачи, поставленные перед ним, поддерживая боевой дух своих сослуживцев. Был ранен, но после лечения сразу же вернулся в строй, говорил, что не может оставаться в стороне", - написал Развожаев в своем Telegram.
Юрий родом из Луганской области. В Севастополь приехал на учебу, в 2017 году окончил "Севастопольский судостроительный колледж", получив профессию сварщика. С 2021 года подписал контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил России.
"Юрий Спартакович героически погиб в Токмакском районе Запорожской области, не дав врагу прорвать линию нашей обороны. При выполнении боевой задачи командовал экипажем танка Т-72 и был смертельно ранен. Юрий Спартакович был награжден медалью "За отвагу" и "Орденом Мужества" посмертно", - указал губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевГвардии младший лейтенант, командир танкового взвода отряда "Шторм" 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрий Спартакович Линкин
Гвардии младший лейтенант, командир танкового взвода отряда Шторм 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрий Спартакович Линкин
© Telegram Михаил Развожаев
Гвардии младший лейтенант, командир танкового взвода отряда "Шторм" 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрий Спартакович Линкин
В пятницу в городе-герое проводили в последний путь проводили участника специальной военной операции, сапера Александра Родителева, который геройски погиб в районе Курдюмовки ДНР при выполнении задач СВО.
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