https://crimea.ria.ru/20230715/ne-dal-vragu-prorvat-oboronu-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1130077840.html

Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО

Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с погибшим на Запорожском направлении гвардии младшим лейтенантом, командиром танкового взвода отряда "Шторм" 810-й отдельной... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T14:25

2023-07-15T14:25

2023-07-15T14:25

севастополь

михаил развожаев

подвиги героев

утраты

сво

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим на Запорожском направлении гвардии младшим лейтенантом, командиром танкового взвода отряда "Шторм" 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрием Линкиным. об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он рассказал, что Линкин с первых дней принимал участие в специальной военной операции на Украине. Был ранен, но вернулся в ряды бойцов для защиты Родины."Во время специальной военной операции проявил себя с первых дней. Всегда с мужеством выполнял все задачи, поставленные перед ним, поддерживая боевой дух своих сослуживцев. Был ранен, но после лечения сразу же вернулся в строй, говорил, что не может оставаться в стороне", - написал Развожаев в своем Telegram.Юрий родом из Луганской области. В Севастополь приехал на учебу, в 2017 году окончил "Севастопольский судостроительный колледж", получив профессию сварщика. С 2021 года подписал контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил России.В пятницу в городе-герое проводили в последний путь проводили участника специальной военной операции, сапера Александра Родителева, который геройски погиб в районе Курдюмовки ДНР при выполнении задач СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в зоне СВО саперомВ Крыму простились с погибшими героями спецоперацииЗа нами правда и Крым: как крымские артиллеристы громят нацистов

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, подвиги героев, утраты, сво, общество, новости