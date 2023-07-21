https://crimea.ria.ru/20230721/v-sevastopole-startovala-regata-pamyati-pogibshego-v-svo-zamkomanduyuschego-chf-1130225254.html

В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ

В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ - РИА Новости Крым, 21.07.2023

В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ

В Севастополе состоялось торжественное открытие соревнований по парусному спорту, посвященное памяти погибшего в зоне специальной военной операции... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T19:31

2023-07-21T19:31

2023-07-21T19:09

новости крыма

севастополь

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/15/1130225388_0:92:900:598_1920x0_80_0_0_0edad6aae195a03744c2b5dfe35fb821.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялось торжественное открытие соревнований по парусному спорту, посвященное памяти погибшего в зоне специальной военной операции замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия. Об том сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на управление по делам молодежи и спорта.Регата "Помним" проходит в Севастополе с 2016 года. По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко идея принадлежала спортсменам-парусникам, которые решили "отдать дань уважения великим людям, героям, прославившим Севастополь, благодаря которым наш город и называют легендарным".Гонка будет проходить три дня подряд, участие в ней примут более 100 спортсменов.Соревнования приурочены к 240-й годовщине создания Черноморского флота и посвящены также памяти выдающихся российских адмиралов Нахимова, Лазарева и Ушакова, прославивших флот в Севастополе, уточнили в правительстве.Ранее, в мае, в Севастополе прошел шахматный турнир памяти погибшего в спецоперации замкома ЧФ Палия. В августе 2022 года имя Андрея Палия получил патрульный катер Крымской военно-морской базы "П-415" проекта "Раптор".Андрей Палий погиб 19 марта 2022 года при освобождении Мариуполя, на месте гибели героя установлена мемориальная доска, он награжден орденом Мужества посмертно. В Севастополе у него остались жена, сын и внуки, ему был 51 год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории простились с погибшим героем СВОВ Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВОНа остановках в Севастополе появились портреты героев СВО

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, сво