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В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ - РИА Новости Крым, 21.07.2023
В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
В Севастополе состоялось торжественное открытие соревнований по парусному спорту, посвященное памяти погибшего в зоне специальной военной операции... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T19:31
2023-07-21T19:31
2023-07-21T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялось торжественное открытие соревнований по парусному спорту, посвященное памяти погибшего в зоне специальной военной операции замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия. Об том сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на управление по делам молодежи и спорта.Регата "Помним" проходит в Севастополе с 2016 года. По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко идея принадлежала спортсменам-парусникам, которые решили "отдать дань уважения великим людям, героям, прославившим Севастополь, благодаря которым наш город и называют легендарным".Гонка будет проходить три дня подряд, участие в ней примут более 100 спортсменов.Соревнования приурочены к 240-й годовщине создания Черноморского флота и посвящены также памяти выдающихся российских адмиралов Нахимова, Лазарева и Ушакова, прославивших флот в Севастополе, уточнили в правительстве.Ранее, в мае, в Севастополе прошел шахматный турнир памяти погибшего в спецоперации замкома ЧФ Палия. В августе 2022 года имя Андрея Палия получил патрульный катер Крымской военно-морской базы "П-415" проекта "Раптор".Андрей Палий погиб 19 марта 2022 года при освобождении Мариуполя, на месте гибели героя установлена мемориальная доска, он награжден орденом Мужества посмертно. В Севастополе у него остались жена, сын и внуки, ему был 51 год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории простились с погибшим героем СВОВ Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВОНа остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
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новости крыма, севастополь, сво
В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
В Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ Андрея Палия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялось торжественное открытие соревнований по парусному спорту, посвященное памяти погибшего в зоне специальной военной операции замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия. Об том сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на управление по делам молодежи и спорта.
"Сегодня прошла торжественная церемония открытия соревнований по парусному спорту... В этом году регата посвящена памяти Андрея Палия, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1-го ранга, героя спецоперации, который погиб в Мариуполе при выполнении боевых задач", – говорится в сообщении.
Регата "Помним" проходит в Севастополе с 2016 года. По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко идея принадлежала спортсменам-парусникам, которые решили "отдать дань уважения великим людям, героям, прославившим Севастополь, благодаря которым наш город и называют легендарным".
Гонка будет проходить три дня подряд, участие в ней примут более 100 спортсменов.
Соревнования приурочены к 240-й годовщине создания Черноморского флота и посвящены также памяти выдающихся российских адмиралов Нахимова, Лазарева и Ушакова, прославивших флот в Севастополе, уточнили в правительстве.
Ранее, в мае, в Севастополе прошел
шахматный турнир памяти погибшего в спецоперации замкома ЧФ Палия.
В августе 2022 года имя Андрея Палия получил
патрульный катер Крымской военно-морской базы "П-415" проекта "Раптор".
Андрей Палий погиб 19 марта 2022 года при освобождении Мариуполя, на месте гибели героя установлена мемориальная доска, он награжден орденом Мужества посмертно. В Севастополе у него остались жена, сын и внуки, ему был 51 год.
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