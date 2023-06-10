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На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2023
На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T18:53
2023-06-10T18:53
севастополь
памятники героям сво в крыму
помощь бойцам сво
общество
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ,10 июн - РИА Новости Крым. Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, инициатива принадлежит родственникам героев спецоперации.Уже сейчас на остановке рядом с Домом офицеров флота размещено фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия, погибшего в марте прошлого года под Мариуполем,. На площади Ушакова — портрет матроса Никиты Максименко, юного разведчика-снайпера, геройски погибшего на острове Змеиный.Ранее сообщалось также о строительстве в Севастополе памятника морякам, погибшим в зоне специальной военной операци. Мемориал появится на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва". Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли мемориал героям СВОВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииПо-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, памятники героям сво в крыму, помощь бойцам сво, общество, новости крыма, михаил развожаев
На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО

Развожаев: на остановках в Севастополе разместили портреты героев спецоперации

18:53 10.06.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевЖенщина рассматривает фото героя спецоперации Владислава Веселкова на остановке в Севастополе
Женщина рассматривает фото героя спецоперации Владислава Веселкова на остановке в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ,10 июн - РИА Новости Крым. Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, инициатива принадлежит родственникам героев спецоперации.
"Всего в разных районах, в том числе в Верхнесадовом и Инкермане, будут размещены 72 портрета. Остановочные комплексы выбирали сами родственники — рядом с местами, где наши герои жили, трудились, учились", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил Развожаев Фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия на остановке в Севастополе
 Фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия на остановке в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия на остановке в Севастополе
Уже сейчас на остановке рядом с Домом офицеров флота размещено фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия, погибшего в марте прошлого года под Мариуполем,. На площади Ушакова — портрет матроса Никиты Максименко, юного разведчика-снайпера, геройски погибшего на острове Змеиный.
Ранее сообщалось также о строительстве в Севастополе памятника морякам, погибшим в зоне специальной военной операци. Мемориал появится на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва".
© Telegram Михаил РазвожаевФото героя спецоперации Дмитрия Булдакова на остановке в Севастополе
Фото героя спецоперации Дмитрия Булдакова на остановке в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Фото героя спецоперации Дмитрия Булдакова на остановке в Севастополе
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СевастопольПамятники героям СВО в КрымуПомощь бойцам СВООбществоНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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