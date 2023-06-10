https://crimea.ria.ru/20230610/na-ostanovkakh-v-sevastopole-poyavilis-portrety-geroev-svo-1129308363.html

На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО

На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2023

На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО

Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T18:53

2023-06-10T18:53

2023-06-10T18:53

севастополь

памятники героям сво в крыму

помощь бойцам сво

общество

новости крыма

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0a/1129308249_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_eaccbebb4fb3b18643cfd0fc8a35d61c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,10 июн - РИА Новости Крым. Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, инициатива принадлежит родственникам героев спецоперации.Уже сейчас на остановке рядом с Домом офицеров флота размещено фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия, погибшего в марте прошлого года под Мариуполем,. На площади Ушакова — портрет матроса Никиты Максименко, юного разведчика-снайпера, геройски погибшего на острове Змеиный.Ранее сообщалось также о строительстве в Севастополе памятника морякам, погибшим в зоне специальной военной операци. Мемориал появится на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва". Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли мемориал героям СВОВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииПо-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, памятники героям сво в крыму, помощь бойцам сво, общество, новости крыма, михаил развожаев