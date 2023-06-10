https://crimea.ria.ru/20230610/na-ostanovkakh-v-sevastopole-poyavilis-portrety-geroev-svo-1129308363.html
На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО - РИА Новости Крым, 10.06.2023
На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T18:53
2023-06-10T18:53
2023-06-10T18:53
севастополь
памятники героям сво в крыму
помощь бойцам сво
общество
новости крыма
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ,10 июн - РИА Новости Крым. Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, инициатива принадлежит родственникам героев спецоперации.Уже сейчас на остановке рядом с Домом офицеров флота размещено фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия, погибшего в марте прошлого года под Мариуполем,. На площади Ушакова — портрет матроса Никиты Максименко, юного разведчика-снайпера, геройски погибшего на острове Змеиный.Ранее сообщалось также о строительстве в Севастополе памятника морякам, погибшим в зоне специальной военной операци. Мемориал появится на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва". Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли мемориал героям СВОВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииПо-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, памятники героям сво в крыму, помощь бойцам сво, общество, новости крыма, михаил развожаев
На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
Развожаев: на остановках в Севастополе разместили портреты героев спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ,10 июн - РИА Новости Крым. Остановки общественного транспорта в Севастополе украсили портретами севастопольцев-героев спецоперации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, инициатива принадлежит родственникам героев спецоперации.
"Всего в разных районах, в том числе в Верхнесадовом и Инкермане, будут размещены 72 портрета. Остановочные комплексы выбирали сами родственники — рядом с местами, где наши герои жили, трудились, учились", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Уже сейчас на остановке рядом с Домом офицеров флота размещено фото заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия, погибшего в марте прошлого года под Мариуполем,. На площади Ушакова — портрет матроса Никиты Максименко, юного разведчика-снайпера, геройски погибшего на острове Змеиный.
Ранее сообщалось также о строительстве в Севастополе памятника морякам
, погибшим в зоне специальной военной операци. Мемориал появится на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва".
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