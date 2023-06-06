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Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе
Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе
В Севастополе на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва", возводят мемориал морякам, погибшим в зоне... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T21:12
2023-06-06T21:12
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва", возводят мемориал морякам, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Он уточнил, что памятник посвящен не только крейсеру "Москва" и погибшим на нем военнослужащим из экипажа бывшего флагмана ЧФ, но и всем из 30-й дивизии надводных кораблей флота, "кто отдал свою жизнь на СВО".Ранее сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя тему увековечения памяти моряков, погибших на крейсере, отметила, что не сомневается в том, что памятное место, связанное с "Москвой" непременно появится" в Севастополе. 14 апреля 2022 года в Минобороны РФ сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", выполнявший задачи в зоне специальной военной операции, затонул в время буксировки после того, как был поврежден сдетанировавшим боеприпасом.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииКаким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
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РИА Новости Крым
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севастополь, памятники героям сво в крыму, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе

Мемориал погибшим в СВО морякам строят в Севастополе на месте базирования "Москвы"

21:12 06.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на порт Севастополя
Вид на порт Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва", возводят мемориал морякам, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
"Памятник возводится на причале в Севастополе, где ранее был пришвартован крейсер "Москва". Там воздвигнут храм и строится мемориал", – сказал Горбачев.
Он уточнил, что памятник посвящен не только крейсеру "Москва" и погибшим на нем военнослужащим из экипажа бывшего флагмана ЧФ, но и всем из 30-й дивизии надводных кораблей флота, "кто отдал свою жизнь на СВО".
Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
23 мая, 07:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Памятник погибшим авиаторам установят на въезде в Крым
Ранее сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя тему увековечения памяти моряков, погибших на крейсере, отметила, что не сомневается в том, что памятное место, связанное с "Москвой" непременно появится" в Севастополе.
14 апреля 2022 года в Минобороны РФ сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", выполнявший задачи в зоне специальной военной операции, затонул в время буксировки после того, как был поврежден сдетанировавшим боеприпасом.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольПамятники героям СВО в КрымуОбществоЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
21:27Главные события и заявления дня: 6 июня
21:23Над Крымом РЭБ посадили вражеский дрон
21:12Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе
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