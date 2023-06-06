https://crimea.ria.ru/20230606/gde-byl-kreyser-moskva-pamyatnik-pogibshim-moryakam-stroyat-v-sevastopole-1129219058.html

Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе

Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в Севастополе

В Севастополе на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва", возводят мемориал морякам, погибшим в зоне... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T21:12

2023-06-06T21:12

2023-06-06T21:12

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе на месте, где ранее базировался флагман Черноморского флота – гвардейский ракетный крейсер "Москва", возводят мемориал морякам, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Он уточнил, что памятник посвящен не только крейсеру "Москва" и погибшим на нем военнослужащим из экипажа бывшего флагмана ЧФ, но и всем из 30-й дивизии надводных кораблей флота, "кто отдал свою жизнь на СВО".Ранее сенатор РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя тему увековечения памяти моряков, погибших на крейсере, отметила, что не сомневается в том, что памятное место, связанное с "Москвой" непременно появится" в Севастополе. 14 апреля 2022 года в Минобороны РФ сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", выполнявший задачи в зоне специальной военной операции, затонул в время буксировки после того, как был поврежден сдетанировавшим боеприпасом.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамВ Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииКаким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230523/pamyatnik-pogibshim-aviatoram-ustanovyat-na-vezde-v-krym-1128887510.html

севастополь

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