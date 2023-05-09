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В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 09.05.2023
В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
Первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, открыт в поселке Гвардейское... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T18:12
2023-05-09T18:18
крым
сво
памятники героям сво в крыму
симферопольский район
ирина кивико
новости крыма
общество
патриотическое воспитание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, открыт в поселке Гвардейское Симферопольского района. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.Памятник находится на Аллее героев, там же расположены бюсты защитников, которые воевали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Монумент включает в себя скульптуры летчика и пехотинца. На плитах надпись: "Вечная слава и вечная память павшим в боях героям СВО".В Крыму и Севастополе регулярно открывают памятные доски героям, погибшим в боях в зоне спецоперации на Украине. Планируется, что до конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.В Севастополе заложена Аллея Героев в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах. Кроме того, новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции в Севастополе, предварительно будет стоить 10 млн рублей. Его планируют установить появится недалеко от поворота на село Первомайское, там, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Элементы будущего памятника будут изготавливать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперацииПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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крым, сво, памятники героям сво в крыму, симферопольский район, ирина кивико, новости крыма, общество, патриотическое воспитание
В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации

Под Симферополем открыли первый в Крыму памятник бойцам, погибшим в ходе спецоперации

18:12 09.05.2023 (обновлено: 18:18 09.05.2023)
 
© Пресс-служба Министерства экономического развития Республики КрымПервый в Крыму памятник бойцам, погибшим в ходе спецоперации
Первый в Крыму памятник бойцам, погибшим в ходе спецоперации
© Пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, открыт в поселке Гвардейское Симферопольского района. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
"В День Победы впервые на территории Республики Крым открыт памятник павшим в ходе специальной военной операции. На мемориале увековечены имена 20 военнослужащих. Все они служили в воинской части Гвардейского и погибли в 2022 году", – цитирует вице-премьера пресс-служба минэкономики РК.
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Памятник находится на Аллее героев, там же расположены бюсты защитников, которые воевали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Монумент включает в себя скульптуры летчика и пехотинца. На плитах надпись: "Вечная слава и вечная память павшим в боях героям СВО".
В Крыму и Севастополе регулярно открывают памятные доски героям, погибшим в боях в зоне спецоперации на Украине. Планируется, что до конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
В Севастополе заложена Аллея Героев в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах.
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Кроме того, новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции в Севастополе, предварительно будет стоить 10 млн рублей. Его планируют установить появится недалеко от поворота на село Первомайское, там, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Элементы будущего памятника будут изготавливать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
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КрымСВОПамятники героям СВО в КрымуСимферопольский районИрина КивикоНовости КрымаОбществоПатриотическое воспитание
 
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