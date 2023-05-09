https://crimea.ria.ru/20230509/v-krymu-otkryli-pervyy-pamyatnik-pogibshim-v-khode-spetsoperatsii-1128628042.html

В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации

В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации - РИА Новости Крым, 09.05.2023

В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации

Первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, открыт в поселке Гвардейское... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T18:12

2023-05-09T18:12

2023-05-09T18:18

крым

сво

памятники героям сво в крыму

симферопольский район

ирина кивико

новости крыма

общество

патриотическое воспитание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Первый на территории Крыма памятник российским военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, открыт в поселке Гвардейское Симферопольского района. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.Памятник находится на Аллее героев, там же расположены бюсты защитников, которые воевали с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Монумент включает в себя скульптуры летчика и пехотинца. На плитах надпись: "Вечная слава и вечная память павшим в боях героям СВО".В Крыму и Севастополе регулярно открывают памятные доски героям, погибшим в боях в зоне спецоперации на Украине. Планируется, что до конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.В Севастополе заложена Аллея Героев в память о погибших в специальной военной операции на Украине воинах-черноморцах. Кроме того, новый памятник, посвященный подвигу участников "Крымской весны" и героев специальной военной операции в Севастополе, предварительно будет стоить 10 млн рублей. Его планируют установить появится недалеко от поворота на село Первомайское, там, где в 2014-м в дни "Крымской весны" размещался блокпост "Шайба". Элементы будущего памятника будут изготавливать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперацииПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

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https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html

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крым, сво, памятники героям сво в крыму, симферопольский район, ирина кивико, новости крыма, общество, патриотическое воспитание