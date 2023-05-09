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Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации
Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации
Россия гордится участниками специальной военной операции, боевая работа которых сегодня является самым важным делом. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T11:03
2023-05-09T11:05
владимир путин (политик)
сво
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность
общество
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день победы
78-я годовщина великой победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия гордится участниками специальной военной операции, боевая работа которых сегодня является самым важным делом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.Президент отметил, что участники СВО с честью исполняют свой ратный долг, сражаясь за Россию."За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас и верят, вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас", - добавил глава государства.Он также подчеркнул, что битвы, решающие для судеб нашей Родины, "всегда становились отечественными, народными и священными"."Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений", - сказал российский лидер.9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.В параде на Красной площади также приняли участие участники СВО: кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации, бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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владимир путин (политик), сво, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность, общество, новости, день победы, 78-я годовщина великой победы
Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации

Путин: Россия гордится участниками спецоперации, нет важнее сейчас дела

11:03 09.05.2023 (обновлено: 11:05 09.05.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на параде Победы в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на параде Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия гордится участниками специальной военной операции, боевая работа которых сегодня является самым важным делом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.
"Страна гордится участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас сейчас держится безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа", - сказал Путин.
Президент отметил, что участники СВО с честью исполняют свой ратный долг, сражаясь за Россию.
"За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас и верят, вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас", - добавил глава государства.
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9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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В параде на Красной площади также приняли участие участники СВО: кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации, бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств.
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Владимир Путин (политик)СВОРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотБезопасностьОбществоНовостиДень Победы78-я годовщина Великой Победы
 
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