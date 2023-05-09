https://crimea.ria.ru/20230509/putin-na-parade-pobedy-obratilsya-k-uchastnikam-spetsoperatsii-1128617560.html

Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации

Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации

Россия гордится участниками специальной военной операции, боевая работа которых сегодня является самым важным делом. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T11:03

2023-05-09T11:03

2023-05-09T11:05

владимир путин (политик)

сво

россия

вооруженные силы россии

армия и флот

безопасность

общество

новости

день победы

78-я годовщина великой победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия гордится участниками специальной военной операции, боевая работа которых сегодня является самым важным делом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.Президент отметил, что участники СВО с честью исполняют свой ратный долг, сражаясь за Россию."За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас и верят, вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас", - добавил глава государства.Он также подчеркнул, что битвы, решающие для судеб нашей Родины, "всегда становились отечественными, народными и священными"."Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений", - сказал российский лидер.9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.В параде на Красной площади также приняли участие участники СВО: кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации, бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230221/rossiya-shag-za-shagom-budet-reshat-zadachi-spetsoperatsii---putin-1127123817.html

https://crimea.ria.ru/20230419/putin-obyasnil-svoyu-poezdku-v-zonu-spetsoperatsii-1128268043.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность, общество, новости, день победы, 78-я годовщина великой победы