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В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ
В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ
В Севастополе состоялся первый шахматный турнир, посвященный памяти погибшего в зоне проведения спецоперации замкомандующего ЧФ Андрея Палия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T20:28
2023-05-15T20:28
севастополь
общество
спорт
шахматы
новости крыма
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялся первый шахматный турнир, посвященный памяти погибшего в зоне проведения спецоперации замкомандующего ЧФ Андрея Палия. Об этом заявил замгубернатора Севастополя Игорь Михеев, его слова приводит пресс-служба правительства."Я уверен, что с каждым годом количество участников будет возрастать. Есть идея организовать турнир по возрастам, по группам. Это даст возможность проводить региональные, скажем так, отборочные этапы на базе образовательных организаций в преддверии большого турнира, посвященного Андрею Николаевичу", – сказал Михеев.В трехдневных соревнованиях приняли участие 40 человек. Среди них курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, воспитанники Президентского кадетского училища, военнослужащие и сотрудники силовых структур.Турнир на кубок губернатора и командующего ЧФ стартовал под эгидой Федерации шахмат Севастополя накануне Дня Черноморского флота. Как заявили организаторы, главная идея мероприятия – увековечить память заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе, капитана 1-го ранга Андрея Палия Палия, напоминая участникам турнира, о том, каким должен быть настоящий русский офицер.Андрей Палий погиб 19 марта 2022 года при освобождении Мариуполя, на месте его гибели установлена мемориальная доска. В Севастополе с офицером простились 23 марта. Палий награжден орденом Мужества посмертно.Ранее патрульному катеру Крымской военно-морской базы "П-415" проекта "Раптор" присвоено почетное наименование "Андрей Палий". Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя герояПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольКто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера
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севастополь, общество, спорт, шахматы, новости крыма, правительство севастополя
В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ

Шахматный турнир памяти погибшего в спецоперации замкома ЧФ Палия прошел в Севастополе

20:28 15.05.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПервый шахматный турнир памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ Андрея Палия
Первый шахматный турнир памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ Андрея Палия
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялся первый шахматный турнир, посвященный памяти погибшего в зоне проведения спецоперации замкомандующего ЧФ Андрея Палия. Об этом заявил замгубернатора Севастополя Игорь Михеев, его слова приводит пресс-служба правительства.
"Я уверен, что с каждым годом количество участников будет возрастать. Есть идея организовать турнир по возрастам, по группам. Это даст возможность проводить региональные, скажем так, отборочные этапы на базе образовательных организаций в преддверии большого турнира, посвященного Андрею Николаевичу", – сказал Михеев.
В трехдневных соревнованиях приняли участие 40 человек. Среди них курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, воспитанники Президентского кадетского училища, военнослужащие и сотрудники силовых структур.
Особняк Динцера
10 февраля, 20:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк Динцера
Турнир на кубок губернатора и командующего ЧФ стартовал под эгидой Федерации шахмат Севастополя накануне Дня Черноморского флота. Как заявили организаторы, главная идея мероприятия – увековечить память заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе, капитана 1-го ранга Андрея Палия Палия, напоминая участникам турнира, о том, каким должен быть настоящий русский офицер.
Андрей Палий погиб 19 марта 2022 года при освобождении Мариуполя, на месте его гибели установлена мемориальная доска. В Севастополе с офицером простились 23 марта. Палий награжден орденом Мужества посмертно.
Ранее патрульному катеру Крымской военно-морской базы "П-415" проекта "Раптор" присвоено почетное наименование "Андрей Палий".
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