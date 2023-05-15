https://crimea.ria.ru/20230515/v-sevastopole-proshel-turnir-pamyati-pogibshego-v-zone-svo-zamkoma-chf-1128738891.html

В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ

В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ - РИА Новости Крым, 15.05.2023

В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ

В Севастополе состоялся первый шахматный турнир, посвященный памяти погибшего в зоне проведения спецоперации замкомандующего ЧФ Андрея Палия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T20:28

2023-05-15T20:28

2023-05-15T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялся первый шахматный турнир, посвященный памяти погибшего в зоне проведения спецоперации замкомандующего ЧФ Андрея Палия. Об этом заявил замгубернатора Севастополя Игорь Михеев, его слова приводит пресс-служба правительства."Я уверен, что с каждым годом количество участников будет возрастать. Есть идея организовать турнир по возрастам, по группам. Это даст возможность проводить региональные, скажем так, отборочные этапы на базе образовательных организаций в преддверии большого турнира, посвященного Андрею Николаевичу", – сказал Михеев.В трехдневных соревнованиях приняли участие 40 человек. Среди них курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, воспитанники Президентского кадетского училища, военнослужащие и сотрудники силовых структур.Турнир на кубок губернатора и командующего ЧФ стартовал под эгидой Федерации шахмат Севастополя накануне Дня Черноморского флота. Как заявили организаторы, главная идея мероприятия – увековечить память заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе, капитана 1-го ранга Андрея Палия Палия, напоминая участникам турнира, о том, каким должен быть настоящий русский офицер.Андрей Палий погиб 19 марта 2022 года при освобождении Мариуполя, на месте его гибели установлена мемориальная доска. В Севастополе с офицером простились 23 марта. Палий награжден орденом Мужества посмертно.Ранее патрульному катеру Крымской военно-морской базы "П-415" проекта "Раптор" присвоено почетное наименование "Андрей Палий". Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя герояПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольКто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, спорт, шахматы, новости крыма, правительство севастополя