https://crimea.ria.ru/20230513/kto-i-pochemu-ochen-neobkhodim-novym-regionam-rossii--mnenie-volontera--1128704206.html

Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера

Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера

Восстановление почти полностью разрушенного в ходе боевых действий Мариуполя и ряда других городов в новых регионах РФ идет "нереальными темпами" усилиями... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T19:19

2023-05-13T19:19

2023-05-13T15:21

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Восстановление почти полностью разрушенного в ходе боевых действий Мариуполя и ряда других городов в новых регионах РФ идет "нереальными темпами" усилиями правительства России, однако предоставить помощь сразу и всем, кто в ней нуждается, государство не в силах. Поэтому точечная помощь меценатов и вообще всех неравнодушных – даже самой малостью – очень нужна нашим землякам на освобожденных территориях. Об этом РИА Новости Крым заявила волонтер из Севастополя Ирина Резуник, недавно вернувшаяся из очередной поездки в ЛДНР.Из волонтерского рейда с заездом в Мариуполь Ирина вернулась к началу мая. Говорит, "город очень меняется", хоть неподготовленного здесь и сегодня многое может шокировать.При этом местные – очень стойкие, даже дети, отмечает Ирина. "Видишь все это и говоришь: "Господи, какой ужас". А дети тебе: "Нет, сейчас все хорошо уже!" – вспоминает она. И добавляет: "Это к чему люди привыкли за 9 лет! Но сейчас и правда уже хорошо".Правда, и набранных темпов строительства недостаточно, чтобы обеспечить жильем всех пострадавших и быстро: количество их очень велико, отмечает волонтер."Дают квартиры, да, люди их получают – это не выдуманные истории. Да, бесплатно. И ремонтируют бесплатно дома. Просто это все не быстро, конечно, всем людям сложно получить квартиру. Представляете количество тех, кто пострадали? Города практически на 90% нет, целыми кварталами. Но государство старается".В числе двух основных проблем – документы: "Очень все сложно, когда нет какой-то бумажки", – говорит Ирина."Возможно, где-то есть еще недоработки в том плане, что люди не знают, как из той системы в эту перейти – у нас же тоже такое было в Крыму. Нужна, может, какая-то упрощенная система, потому что пока в Мариуполе с этим как-то сложно", – добавила волонтер.Еще одна немаловажная проблема – необходимость точечно восстанавливать жилье там, где это недолго и не очень дорого, но семьи сами сделать это не в состоянии.Одна из таких семей – с недавних пор без кормильца и состоит из вдовы Натальи и ее 11-летней дочери Влады. Во время активных тут боев обе жили в подвале магазина вместе с соседями. В их дом на улице Космической, 143 попал снаряд – снесло почти всю крышу. Потолки – дранка. Теперь изнутри хорошо видно небо, а там, где просто просветы – сильно льет дождь прямо в квартиру. Не течет только в одной комнате – там и живут.Помочь таким семьям могли бы меценаты – без них сегодня не обойтись, уверена севастопольский волонтер."Очень нужна помощь меценатов. И не только здесь, в Мариуполе, а вообще в принципе на новых территориях. Потому что есть люди, которые не могут добиться помощи быстро, не все с пробивными характерами, у кого-то нет документов. Например, у мамы Влады, нет официальной работы и нет возможности сделать ремонт. Сыро, дождь, снег, дом разрушается, а это единственное жилье. Было бы здорово, если бы появилась, может, какая-то организация, крупные компании, которые могли бы сделать кровлю, например, помогали бы на временной основе вот таким людям", – поделилась мнением Резуник.Ранее замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин рассказал о том, как восстанавливается Мариуполь и с какими проблемами здесь продолжают сталкиваться люди, отметив, что порядка 6 тысяч мариупольцев из социально незащищенных категорий сегодня "остро нуждаются в помощи". Читайте также на РИА Новости Крым:Как возрождают Мариуполь – отчет Хуснуллина Путину Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск

https://crimea.ria.ru/20230512/kak-preobrazilsya-razrushennyy-na-85-mariupol--sablin-1128676157.html

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Анна Петрова

мариуполь, новые регионы россии, мнения, новости, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, восстановление мариуполя, донецкая народная республика (днр)