https://crimea.ria.ru/20230512/kak-preobrazilsya-razrushennyy-na-85-mariupol--sablin-1128676157.html

Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – Саблин

Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – Саблин - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – Саблин

Мариуполь сегодня полон жизни и развивается, как и многие другие города в новых регионах России, такими темпами, которые не были знакомы ранее ни одному региону РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T08:24

2023-05-12T08:24

2023-05-12T08:24

мариуполь

общество

новые регионы россии

строительство

запорожская область

марат хуснуллин

дмитрий саблин

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Мариуполь сегодня полон жизни и развивается, как и многие другие города в новых регионах России, такими темпами, которые не были знакомы ранее ни одному региону страны. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин.По его словам, после освобождения города, в Мариуполе "не было ни одного целого стекла в окне, а 80-85% многоэтажных домов были повреждены или полностью разрушены"."Казалось, десятилетия нужны для того, чтобы город восстановить", – заметил Саблин.Он отметил, что на сегодняшний день уже построено 37 новых домов и введены в эксплуатацию 2 709 квартир, при этом "люди не верят, что это дается абсолютно бесплатно как компенсационное жилье", – отметил депутат.Он подчеркнул, что вопрос восстановления Мариуполя "держит на личном контроле президент России". И проблемы будут поступательно решаться.Продолжают ремонтироваться – "а фактически делаются новые" – дороги, на месте разрушенных школ уже возведено 20 новых, строятся детсады, запущен трамвай, работают автобусы на маршрутах общественного транспорта.Конечно, как и повсюду в новых регионах РФ, без проблем, связанных с интеграцией в российское правовое поле, не обходится, сказал Саблин."Есть проблемы с работой Росреестра, Роскадастра, не хватает денег на финансирование и кредитование частного бизнеса тех, кто потерял свое имущество в ходе боевых действий. Порядка 6 тысяч мариупольцев остро нуждаются в помощи: пенсионеры, одинокие пенсионеры, все льготные категории", – сказал он, высказав надежду, что этот вопрос в скором времени обязательно будет решен.По словам Саблина, сегодня в городе," если считать вместе со строителями, живет порядка 300 тысяч человек" и большинство людей "верят в светлое будущее" и "готовы преодолевать трудности", потому что главные беды уже позади.Он напомнил, что сам является уроженцем Мариуполя и с радостью и гордостью наблюдает за тем, как развивается город, чего не было даже в последние советские десятилетия."Конечно, люди благодарны большой стране, потому что невозможно было бы восстанавливать, если бы не было усилий всех – не только федерального центра, правительства РФ, строительного комплекса, но и регионов", – заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин Бойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей Мариуполя

https://crimea.ria.ru/20230428/kak-v-mariupole-khusnullin-zayavil-o-vozmozhnosti-vosstanovit-artemovsk-1128419924.html

мариуполь

новые регионы россии

запорожская область

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мариуполь, общество, новые регионы россии, строительство, запорожская область, марат хуснуллин, дмитрий саблин, государственная дума рф