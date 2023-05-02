https://crimea.ria.ru/20230502/transportnaya-infrastruktura-v-mariupole-budet-razvivatsya--putin-1128484762.html
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, транспортный парк обновляться, а число маршрутов - увеличиваться. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T15:38
2023-05-02T15:38
2023-05-02T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, транспортный парк обновляться, а число маршрутов - увеличиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска трамвайного движения в восстанавливаемом городе во вторник.Глава государства назвал возобновление трамвайного движения в Мариуполе значимым для города и его жителей событием. Он напомнил, что первая трамвайная линия открылась здесь около 90 лет назад - 1 мая 1933 года. И на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью. Сейчас отремонтировать трамвайные пути в Мариуполе удалось благодаря содействию правительства Санкт-Петербурга.Президент поблагодарил все российские регионы, которые оказывают поддержку новым субъектам Российской Федерации. Отдельно он отметил строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Уже немало сделано, подчеркнул Владимир Путин, однако многое еще предстоит сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года. Она подготовлена совместно и с регионами, и с правительством. На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы", - подчеркнул он.Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями все намеченное будет выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у России есть, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить АртемовскПутин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и МелитополюКак возрождают Мариуполь и когда завершат работы – Хуснуллин
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владимир путин (политик), россия, мариуполь, транспорт, новые регионы россии, общество, новости, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
Путин пообещал, что транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться
15:38 02.05.2023 (обновлено: 15:40 02.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, транспортный парк обновляться, а число маршрутов - увеличиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска трамвайного движения в восстанавливаемом городе во вторник.
"Будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта. Здесь есть над чем поработать. В целом создавать современную систему пассажирских перевозок", - сказал президент.
Глава государства назвал возобновление трамвайного движения в Мариуполе значимым для города и его жителей событием. Он напомнил, что первая трамвайная линия открылась здесь около 90 лет назад - 1 мая 1933 года. И на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью. Сейчас отремонтировать трамвайные пути в Мариуполе удалось благодаря содействию правительства Санкт-Петербурга.
"В марте текущего года в ходе поездки в Мариуполь мы говорили с коллегами об основных городских проблемах, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере", - отметил Путин.
Президент поблагодарил все российские регионы, которые оказывают поддержку новым субъектам Российской Федерации. Отдельно он отметил строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Уже немало сделано, подчеркнул Владимир Путин, однако многое еще предстоит сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития
данных территорий на период до 2025 года. Она подготовлена совместно и с регионами, и с правительством. На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы", - подчеркнул он.
Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями все намеченное будет выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у России есть, заключил он.
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