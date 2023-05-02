https://crimea.ria.ru/20230502/transportnaya-infrastruktura-v-mariupole-budet-razvivatsya--putin-1128484762.html

Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин

Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин

Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, транспортный парк обновляться, а число маршрутов - увеличиваться. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T15:38

2023-05-02T15:38

2023-05-02T15:40

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться, транспортный парк обновляться, а число маршрутов - увеличиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии запуска трамвайного движения в восстанавливаемом городе во вторник.Глава государства назвал возобновление трамвайного движения в Мариуполе значимым для города и его жителей событием. Он напомнил, что первая трамвайная линия открылась здесь около 90 лет назад - 1 мая 1933 года. И на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью. Сейчас отремонтировать трамвайные пути в Мариуполе удалось благодаря содействию правительства Санкт-Петербурга.Президент поблагодарил все российские регионы, которые оказывают поддержку новым субъектам Российской Федерации. Отдельно он отметил строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Уже немало сделано, подчеркнул Владимир Путин, однако многое еще предстоит сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года. Она подготовлена совместно и с регионами, и с правительством. На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы", - подчеркнул он.Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями все намеченное будет выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у России есть, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить АртемовскПутин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и МелитополюКак возрождают Мариуполь и когда завершат работы – Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230210/v-mariupole-gotovyat-k-zapusku-pervuyu-tramvaynuyu-liniyu-1126913766.html

https://crimea.ria.ru/20230319/udobno-krasivo-chto-putin-uvidel-v-blagoustroennom-mariupole-1127639918.html

россия

мариуполь

новые регионы россии

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