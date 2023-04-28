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Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск
Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск
Разрушения в Артемовске сравнимы с повреждениями после боев в Мариуполе, город можно восстановить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T14:34
2023-04-28T14:36
артемовск
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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донецкая народная республика (днр)
восстановление мариуполя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Разрушения в Артемовске сравнимы с повреждениями после боев в Мариуполе, город можно восстановить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам поездки в город. На видео, которое вице-премьер выложил в своем Telegram-канале, видны разрушенные здания в центре Артемовка. Комментируя увиденное, Хуснуллин отметил, что разрушения сравнимы с мариупольскими после боев.Он отметил, что город поврежден, но восстановить его можно, поскольку опыт такой уже есть. Реконструкцией займутся "как только позволит оперативная обстановка", уточнил вице-премьер."Будем заходить и шаг за шагом работать", – заключил Хуснуллин.Артемовск вице-премьер посетил по поручению президента в рамках рабочей поездки в новые регионы, где осматривал объекты и провел совещания по региональным программам социально-экономического развития.В марте Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину, что пострадавший в ходе боевых действий центр Мариуполя восстановят к концу 2023 года. Накануне, 27 апреля, в Минобороны России сообщили, что российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске. Читайте также на РИА Новости Крым:В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемниковАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы – Хуснуллин
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артемовск, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), восстановление мариуполя, мариуполь, сво, марат хуснуллин, новые регионы россии, общество, новости
Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск

Хуснуллин: разрушенный Артемовск похож на Мариуполь после боев – город можно восстановить

14:34 28.04.2023 (обновлено: 14:36 28.04.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРазрушенные в Артемовске дома
Разрушенные в Артемовске дома
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Разрушения в Артемовске сравнимы с повреждениями после боев в Мариуполе, город можно восстановить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам поездки в город.
На видео, которое вице-премьер выложил в своем Telegram-канале, видны разрушенные здания в центре Артемовка. Комментируя увиденное, Хуснуллин отметил, что разрушения сравнимы с мариупольскими после боев.
"Дом пионеров" еще ничего, я думаю, что подлежит восстановлению. И эти дома тоже центральные. Так же, как в Мариуполе, центральная часть, в таком же состоянии", – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что город поврежден, но восстановить его можно, поскольку опыт такой уже есть. Реконструкцией займутся "как только позволит оперативная обстановка", уточнил вице-премьер.
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"Будем заходить и шаг за шагом работать", – заключил Хуснуллин.
Артемовск вице-премьер посетил по поручению президента в рамках рабочей поездки в новые регионы, где осматривал объекты и провел совещания по региональным программам социально-экономического развития.
В марте Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину, что пострадавший в ходе боевых действий центр Мариуполя восстановят к концу 2023 года.
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Накануне, 27 апреля, в Минобороны России сообщили, что российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске.
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АртемовскСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Восстановление МариуполяМариупольСВОМарат ХуснуллинНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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