https://crimea.ria.ru/20230428/kak-v-mariupole-khusnullin-zayavil-o-vozmozhnosti-vosstanovit-artemovsk-1128419924.html

Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск

Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Как в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск

Разрушения в Артемовске сравнимы с повреждениями после боев в Мариуполе, город можно восстановить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T14:34

2023-04-28T14:34

2023-04-28T14:36

артемовск

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Разрушения в Артемовске сравнимы с повреждениями после боев в Мариуполе, город можно восстановить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам поездки в город. На видео, которое вице-премьер выложил в своем Telegram-канале, видны разрушенные здания в центре Артемовка. Комментируя увиденное, Хуснуллин отметил, что разрушения сравнимы с мариупольскими после боев.Он отметил, что город поврежден, но восстановить его можно, поскольку опыт такой уже есть. Реконструкцией займутся "как только позволит оперативная обстановка", уточнил вице-премьер."Будем заходить и шаг за шагом работать", – заключил Хуснуллин.Артемовск вице-премьер посетил по поручению президента в рамках рабочей поездки в новые регионы, где осматривал объекты и провел совещания по региональным программам социально-экономического развития.В марте Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину, что пострадавший в ходе боевых действий центр Мариуполя восстановят к концу 2023 года. Накануне, 27 апреля, в Минобороны России сообщили, что российские штурмовики зачистили от украинских военных формирований еще четыре квартала в Артемовске, подразделения ВДВ сковывают противника на окраинах. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске. Читайте также на РИА Новости Крым:В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемниковАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы – Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230427/doroga-otrezana-sily-rf-kontroliruyut-puti-snabzheniya-vsu-v-artemovske-1128394567.html

https://crimea.ria.ru/20230424/vs-rf-nanesli-raketnyy-udar-po-ukrainskomu-skladu-gsm-pod-artemovskom-1128323959.html

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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