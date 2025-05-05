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В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек
В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек
Два сотрудника полиции убиты и двое пострадали в результате перестрелки в Махачкале, также ранения получили трое гражданских, сообщает МВД Дагестана. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T18:16
2025-05-05T18:16
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Два сотрудника полиции убиты и двое пострадали в результате перестрелки в Махачкале, также ранения получили трое гражданских, сообщает МВД Дагестана.Им, как и трем гражданским, получившим ранения в данном происшествии, медиками оказывается вся необходимая помощь, уточнили в ведомстве. Среди раненых есть 40-летняя женщина и несовершеннолетняя девушка 17 лет, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия.Ответными мерами сотрудниками полиции нападавшие нейтрализованы. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и установлению возможных соучастников продолжаются, подчеркнули в республиканском МВД.Инцидент произошел в понедельник днем. Около 14:20 двое нападавших оказали вооруженное сопротивление на просьбу сотрудника ДПС остановить автомобиль для проверки и скрылись на служебной машине. В городе объявили план "перехват". Позднее в МВД уточнили, что двоих нападавших ликвидировали.По первоначальным данным, в результате перестрелки пострадали семь человек. Позже в Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших пятеро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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махачкала, дагестан, новости, происшествия, стрельба
В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек

При перестрелке в Махачкале погибли двое полицейских и ранены пять человек – МВД

18:16 05.05.2025
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Два сотрудника полиции убиты и двое пострадали в результате перестрелки в Махачкале, также ранения получили трое гражданских, сообщает МВД Дагестана.

"Сегодня примерно в 14:15 в Махачкале на улице Керимова неизвестные лица открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы", – сказано в сообщении.

Им, как и трем гражданским, получившим ранения в данном происшествии, медиками оказывается вся необходимая помощь, уточнили в ведомстве. Среди раненых есть 40-летняя женщина и несовершеннолетняя девушка 17 лет, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия.
Ответными мерами сотрудниками полиции нападавшие нейтрализованы. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и установлению возможных соучастников продолжаются, подчеркнули в республиканском МВД.
Инцидент произошел в понедельник днем. Около 14:20 двое нападавших оказали вооруженное сопротивление на просьбу сотрудника ДПС остановить автомобиль для проверки и скрылись на служебной машине. В городе объявили план "перехват". Позднее в МВД уточнили, что двоих нападавших ликвидировали.
По первоначальным данным, в результате перестрелки пострадали семь человек. Позже в Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших пятеро.

"Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести, их лечением сейчас занимаются бригады специалистов крупных республиканских стационаров", – сказано в сообщении.

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МахачкалаДагестанНовостиПроисшествияСтрельба
 
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