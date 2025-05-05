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В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек

В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Махачкале в перестрелке погибли двое полицейских и ранены пять человек

Два сотрудника полиции убиты и двое пострадали в результате перестрелки в Махачкале, также ранения получили трое гражданских, сообщает МВД Дагестана. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T18:16

2025-05-05T18:16

2025-05-05T18:16

махачкала

дагестан

новости

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стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Два сотрудника полиции убиты и двое пострадали в результате перестрелки в Махачкале, также ранения получили трое гражданских, сообщает МВД Дагестана.Им, как и трем гражданским, получившим ранения в данном происшествии, медиками оказывается вся необходимая помощь, уточнили в ведомстве. Среди раненых есть 40-летняя женщина и несовершеннолетняя девушка 17 лет, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия.Ответными мерами сотрудниками полиции нападавшие нейтрализованы. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и установлению возможных соучастников продолжаются, подчеркнули в республиканском МВД.Инцидент произошел в понедельник днем. Около 14:20 двое нападавших оказали вооруженное сопротивление на просьбу сотрудника ДПС остановить автомобиль для проверки и скрылись на служебной машине. В городе объявили план "перехват". Позднее в МВД уточнили, что двоих нападавших ликвидировали.По первоначальным данным, в результате перестрелки пострадали семь человек. Позже в Минздраве Дагестана уточнили, что пострадавших пятеро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, дагестан, новости, происшествия, стрельба