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Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты

Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты

В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 6 мая пройдет выставка артефактов, считавшихся утраченными в годы Великой Отечественной войны, в... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T18:52

2025-05-05T18:52

2025-05-05T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 6 мая пройдет выставка артефактов, считавшихся утраченными в годы Великой Отечественной войны, в период оккупации города немецко-фашистскими захватчиками. Об этом РИА Новости Крым рассказала куратор выставки, заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова.Среди экспонатов: элементы скульптур, архитектурных сооружений, надгробий и фрагменты древней черепицы. Материал – мрамор, привезенный из Греции, и местный известняк сарматского периода.По словам Татьяны Прохоровой, это часть тех артефактов, которые были добыты в ходе раскопок в конце 19 – начале 20 столетия и считались утраченными в период оккупации Севастополя немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.Когда немецкие оккупанты зашли на территорию Херсонеса, они разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала для возведения защитных сооружений.В частности, эти артефакты пошли на сооружение заградительной стенки, которую пристроили к зданию античной истории музея для защиты входа в цокольный этаж, где у немцев расположился штаб, отметила Прохорова.По словам Прохоровой, уникальная экспозиция расскажет о непростой судьбе, которая постигла и коллекции, и людей, и памятники древности, и в целом музей "Херсонес Таврический" в непростые для Севастополя и всего Крыма годы немецкой оккупации.Познакомят кураторы выставки и с теми событиями, благодаря которым коллектив музея под руководством Станислава Стржелецкого, Александра Тахтая и Ивана Максименко большинство ценных экспонатов были спасены.Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического>>Выставка "Далекое эхо Великой войны" откроется в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" во вторник, 6 мая, в 11:00 и продлится до 19:00. Вход бесплатный для всех.Также по случаю открытия уникальной выставки музей организовал культурную программу. Севастопольцев и гостей города здесь ждут интерактивы с профессиональными реконструкторами периода Великой Отечественной войны, творческие номера от ансамбля "Гуляй Душа", а также выступление севастопольской поэтессы Марии Батюхно, супруги участника спецоперации, которая прочитает стихотворения собственного сочинения о Херсонесе, Великой Отечественной войне и специальной военной операции.Выставка проходит при поддержке Министерства культуры России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса ТаврическогоВ Крыму возобновляются раскопки базилики готского храма на МангупеКакие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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