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Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты
Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты
В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 6 мая пройдет выставка артефактов, считавшихся утраченными в годы Великой Отечественной войны, в... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T18:52
2025-05-05T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 6 мая пройдет выставка артефактов, считавшихся утраченными в годы Великой Отечественной войны, в период оккупации города немецко-фашистскими захватчиками. Об этом РИА Новости Крым рассказала куратор выставки, заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова.Среди экспонатов: элементы скульптур, архитектурных сооружений, надгробий и фрагменты древней черепицы. Материал – мрамор, привезенный из Греции, и местный известняк сарматского периода.По словам Татьяны Прохоровой, это часть тех артефактов, которые были добыты в ходе раскопок в конце 19 – начале 20 столетия и считались утраченными в период оккупации Севастополя немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.Когда немецкие оккупанты зашли на территорию Херсонеса, они разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала для возведения защитных сооружений.В частности, эти артефакты пошли на сооружение заградительной стенки, которую пристроили к зданию античной истории музея для защиты входа в цокольный этаж, где у немцев расположился штаб, отметила Прохорова.По словам Прохоровой, уникальная экспозиция расскажет о непростой судьбе, которая постигла и коллекции, и людей, и памятники древности, и в целом музей "Херсонес Таврический" в непростые для Севастополя и всего Крыма годы немецкой оккупации.Познакомят кураторы выставки и с теми событиями, благодаря которым коллектив музея под руководством Станислава Стржелецкого, Александра Тахтая и Ивана Максименко большинство ценных экспонатов были спасены.Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического&gt;&gt;Выставка "Далекое эхо Великой войны" откроется в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" во вторник, 6 мая, в 11:00 и продлится до 19:00. Вход бесплатный для всех.Также по случаю открытия уникальной выставки музей организовал культурную программу. Севастопольцев и гостей города здесь ждут интерактивы с профессиональными реконструкторами периода Великой Отечественной войны, творческие номера от ансамбля "Гуляй Душа", а также выступление севастопольской поэтессы Марии Батюхно, супруги участника спецоперации, которая прочитает стихотворения собственного сочинения о Херсонесе, Великой Отечественной войне и специальной военной операции.Выставка проходит при поддержке Министерства культуры России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса ТаврическогоВ Крыму возобновляются раскопки базилики готского храма на МангупеКакие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон
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херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", севастополь, новости севастополя, культура, история, память
Считались утраченными в годы войны: в Херсонесе покажут забытые артефакты

В "Херсонесе Таврическом" покажут считавшиеся утраченными в годы войны артефакты

18:52 05.05.2025
 
© РИА Новости Крым Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 6 мая пройдет выставка артефактов, считавшихся утраченными в годы Великой Отечественной войны, в период оккупации города немецко-фашистскими захватчиками. Об этом РИА Новости Крым рассказала куратор выставки, заведующая научно-архивным отделом музея-заповедника Татьяна Прохорова.
© Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"В "Херсонесе Таврическом" покажут считавшиеся утраченными в годы войны артефакты
В Херсонесе Таврическом покажут считавшиеся утраченными в годы войны артефакты
© Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"
В "Херсонесе Таврическом" покажут считавшиеся утраченными в годы войны артефакты
Среди экспонатов: элементы скульптур, архитектурных сооружений, надгробий и фрагменты древней черепицы. Материал – мрамор, привезенный из Греции, и местный известняк сарматского периода.
По словам Татьяны Прохоровой, это часть тех артефактов, которые были добыты в ходе раскопок в конце 19 – начале 20 столетия и считались утраченными в период оккупации Севастополя немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
"Речь идет о предметах, которые ранее хранились в лапидарии, в хранилище камней Херсонесского музея, и которые так и не были отправлены в эвакуацию. По известным причинам всю коллекцию спасти не удалось: эвакуировали наиболее значимые предметы из античной и византийской экспозиции. А те, которые оставались на территории городища, постигла различная судьба", – рассказала Прохорова.
Когда немецкие оккупанты зашли на территорию Херсонеса, они разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала для возведения защитных сооружений.
В частности, эти артефакты пошли на сооружение заградительной стенки, которую пристроили к зданию античной истории музея для защиты входа в цокольный этаж, где у немцев расположился штаб, отметила Прохорова.
"Долгое время эти предметы оставались в земле. И только в результате охранных раскопок, которые провели на территории заповедника летом прошлого года, археологи обнаружили эту стену, сложенную из предметов древности. В общей сложности их было извлечено больше 220", – добавила она.
По словам Прохоровой, уникальная экспозиция расскажет о непростой судьбе, которая постигла и коллекции, и людей, и памятники древности, и в целом музей "Херсонес Таврический" в непростые для Севастополя и всего Крыма годы немецкой оккупации.
Познакомят кураторы выставки и с теми событиями, благодаря которым коллектив музея под руководством Станислава Стржелецкого, Александра Тахтая и Ивана Максименко большинство ценных экспонатов были спасены.
Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического>>
Выставка "Далекое эхо Великой войны" откроется в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" во вторник, 6 мая, в 11:00 и продлится до 19:00. Вход бесплатный для всех.
Также по случаю открытия уникальной выставки музей организовал культурную программу. Севастопольцев и гостей города здесь ждут интерактивы с профессиональными реконструкторами периода Великой Отечественной войны, творческие номера от ансамбля "Гуляй Душа", а также выступление севастопольской поэтессы Марии Батюхно, супруги участника спецоперации, которая прочитает стихотворения собственного сочинения о Херсонесе, Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
Выставка проходит при поддержке Министерства культуры России.
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