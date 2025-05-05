https://crimea.ria.ru/20250505/na-zaschite-simferopolya-kak-proshli-ucheniya-bars-krym-na-ulitsakh-goroda-1146207081.html
На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города
На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города - РИА Новости Крым, 05.05.2025
На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города
В столице Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты развернули на всех подъездах к Симферополю и на основных... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T16:37
2025-05-05T16:37
2025-05-05T16:37
"барс - крым"
симферополь
новости крыма
крым
общество
безопасность республики крым и севастополя
учения
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146209485_0:56:1465:880_1920x0_80_0_0_ab9743580a53f1aa481101a668d49df5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В столице Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты развернули на всех подъездах к Симферополю и на основных транспортных кольцах в самом городе, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В этот раз участие в учениях приняли больше 3,5 тысяч человек. Среди защитников – не только добровольцы "Барс-Крыма", но и военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.В рамках учений отрабатывались задачи по блокировке проникновения условного противника в городскую черту, патрулирование и координация взаимодействия между подразделениями.Сами добровольцы тоже отмечают, что тренировки значительно влияют не только на физическую подготовку, но и на психологическую. Выверенные действия и холодный разум – лучшие спутники в реальной опасности.Для полного "погружения" в задание нередко продумывают легенду: инициируют захват кого-нибудь чиновника, высадку морского десанта или попытку внедрения диверсионно-разведывательных групп на территорию полуострова и перевозку взрывчатых устройств.Несмотря на военную технику и присутствие людей с автоматами, большинство жителей и гостей Симферополя положительно относятся к учениям. Многие выражают уверенность, что подобные мероприятия необходимы в современных условиях.Однако для большего спокойствия граждан с самого утра все СМИ передавали о проведении запланированной тренировки. Глава Крыма Сергей Аксенов также призывал людей сохранять спокойствие.Учения проводят на регулярной основе, практически каждый месяц. В большинстве районов полуострова подобные тренировки уже прошли. Но впереди еще много работы, подытожили добровольцы "Барс-Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250424/posty-na-dorogakh-i-patruli-v-gorakh-yarkie-kadry-ucheniy-barsov-na-yubk-1145944326.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146209485_146:0:1319:880_1920x0_80_0_0_c8a64af75dc14aadabb7b03c34afa0f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"барс - крым", симферополь, новости крыма, крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, учения, видео
На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города
В Симферополе впервые прошли масштабные учения подразделений теробороны "Барс-Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым.
В столице Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты развернули на всех подъездах к Симферополю и на основных транспортных кольцах в самом городе, сообщает корреспондент РИА Новости Крым
.
В этот раз участие в учениях приняли больше 3,5 тысяч человек. Среди защитников – не только добровольцы "Барс-Крыма", но и военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
В рамках учений отрабатывались задачи по блокировке проникновения условного противника в городскую черту, патрулирование и координация взаимодействия между подразделениями.
"Согласованные действия с каждой тренировкой отрабатываются. Подъезд, перекрытие. Это все, конечно, от слаженности зависит. Чем больше тренировок, тем лучше. Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою", – говорит начальник штаба четвертого батальона Владимир Мерцалов.
Сами добровольцы тоже отмечают, что тренировки значительно влияют не только на физическую подготовку, но и на психологическую. Выверенные действия и холодный разум – лучшие спутники в реальной опасности.
"Это дает закрепление тех навыков, которые мы изучали на теории. На практике мы можем скорректировать взаимодействие между бойцами подразделений. После каждых учений мы детально разбираем все, что происходило, какие корректировки вносят командиры, и обязательно учитываем этот опыт при следующих учениях", – рассказывает боец "Барс-Крым" с позывным "Череп".
Для полного "погружения" в задание нередко продумывают легенду: инициируют захват кого-нибудь чиновника, высадку морского десанта или попытку внедрения диверсионно-разведывательных групп на территорию полуострова и перевозку взрывчатых устройств.
Несмотря на военную технику и присутствие людей с автоматами, большинство жителей и гостей Симферополя положительно относятся к учениям. Многие выражают уверенность, что подобные мероприятия необходимы в современных условиях.
"Я в город выехал и удивился – думал, что-то случилось. А потом приехал друг и рассказал, что это учения. Я считаю, это правильно. Ребята должны быть постоянно готовы, чтобы защищать нас", – делится впечатлениями о досмотре симферополец Василий Герман.
Однако для большего спокойствия граждан с самого утра все СМИ передавали о проведении запланированной тренировки. Глава Крыма Сергей Аксенов также призывал людей сохранять спокойствие.
"Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации", – писал Аксенов в своем ТГ-канале.
Учения проводят на регулярной основе, практически каждый месяц. В большинстве районов полуострова подобные тренировки уже прошли. Но впереди еще много работы, подытожили добровольцы "Барс-Крыма".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.