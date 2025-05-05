https://crimea.ria.ru/20250505/na-zaschite-simferopolya-kak-proshli-ucheniya-bars-krym-na-ulitsakh-goroda-1146207081.html

На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города

На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города - РИА Новости Крым, 05.05.2025

На защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах города

В столице Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты развернули на всех подъездах к Симферополю и на основных... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T16:37

2025-05-05T16:37

2025-05-05T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В столице Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Блокпосты развернули на всех подъездах к Симферополю и на основных транспортных кольцах в самом городе, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.В этот раз участие в учениях приняли больше 3,5 тысяч человек. Среди защитников – не только добровольцы "Барс-Крыма", но и военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.В рамках учений отрабатывались задачи по блокировке проникновения условного противника в городскую черту, патрулирование и координация взаимодействия между подразделениями.Сами добровольцы тоже отмечают, что тренировки значительно влияют не только на физическую подготовку, но и на психологическую. Выверенные действия и холодный разум – лучшие спутники в реальной опасности.Для полного "погружения" в задание нередко продумывают легенду: инициируют захват кого-нибудь чиновника, высадку морского десанта или попытку внедрения диверсионно-разведывательных групп на территорию полуострова и перевозку взрывчатых устройств.Несмотря на военную технику и присутствие людей с автоматами, большинство жителей и гостей Симферополя положительно относятся к учениям. Многие выражают уверенность, что подобные мероприятия необходимы в современных условиях.Однако для большего спокойствия граждан с самого утра все СМИ передавали о проведении запланированной тренировки. Глава Крыма Сергей Аксенов также призывал людей сохранять спокойствие.Учения проводят на регулярной основе, практически каждый месяц. В большинстве районов полуострова подобные тренировки уже прошли. Но впереди еще много работы, подытожили добровольцы "Барс-Крыма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250424/posty-na-dorogakh-i-patruli-v-gorakh-yarkie-kadry-ucheniy-barsov-na-yubk-1145944326.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", симферополь, новости крыма, крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, учения, видео