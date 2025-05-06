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Опять +25: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Опять +25: погода в Крыму во вторник
Опять +25: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Опять +25: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T00:01
2025-05-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +22...+24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов, днем от +16 до +22.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250504/mayskie-zamorozki-v-krymu-vpervye-za-50-let-udivlyayut--prichiny-1146177015.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Опять +25: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +25 градусов и без осадков

00:01 06.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +20…+25 градусов, на побережье и в горах +16…+19", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +22...+24 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов, днем от +16 до +22.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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