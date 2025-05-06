https://crimea.ria.ru/20250506/opyat-25-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1146204822.html

Опять +25: погода в Крыму во вторник

Опять +25: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Опять +25: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T00:01

2025-05-06T00:01

2025-05-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +22...+24 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов, днем от +16 до +22.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250504/mayskie-zamorozki-v-krymu-vpervye-za-50-let-udivlyayut--prichiny-1146177015.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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